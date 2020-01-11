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Олег Сенцов: Стены рухнут

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  • 11.01.2020, 19:13
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Олег Сенцов: Стены рухнут
КОНСТАНТИН КОТОВ

Как украинский режиссер поддерживает российского политзаключенного.

10 января политзаключенный Константин Котов получил письмо из Киева от Олега Сенцова, за свободу которого боролся с июня 2018 года. Письмо и фото Олега Костя увидел из-за стекла благодаря адвокату Марии Эйсмонт, пишет «Новая газета».

Письмо сенцова — котову

«Костя, привет! Надеюсь, что у тебя всё в порядке и режимная зона тебя не сломала. Никогда не отчаивайся и не сдавайся! Всё будет хорошо. Мы вместе сбросим власть дракона, и стены рухнут. Такие, как ты, будут строить новую свободную Россию. Терпения и сил тебе! Обнимаю. С уважением, Олег Сенцов»

Олег и Костя никогда не виделись. Украинский узник не знал о Котове до того момента, когда он стал свободным, но услышал вопрос о нем на первой же пресс-конференции. По горькой иронии судьбы узники поменялись местами, приговор Тверского суда Москвы — 4 года колонии общего режима по «дадинской» статье 212.1 — прозвучал за два дня до обмена заключенными России и Украины.

«Закон сохранения количества узников», — грустно шутят активисты.

7 сентября 2019 года — день, который стал одним из самых счастливых для всех, кто ратовал за освобождение Александра Кольченко, Владимира Балуха, Олега Сенцова, моряков и других украинских узников, — Котов встретил в СИЗО «Матросская тишина», а ныне находится в исправительной колонии №2 г. Покрова, маленького городка в 100 км от Москвы.

Одна из заключительных точек маршрута Венички Ерофеева стала местом «исправления» 34-летнего московского программиста.

Исправительная колония №2 Покрова
Фото: Новая Газета

«Мой этап попахивал литературой. Практически по пути Венички пролегал мой железнодорожный этап. Правда, красненькое и беленькое нам не выдавали, а только кипяток. Так что ангелы в конце пути со мной так и не поговорили. Только зэки, соседи по купе, — заметил Костя в предновогоднем письме друзьям. — Надолго мне здесь задерживаться совсем не хочется. Исправляться мне нужды нет совсем».

Именно голодовка Сенцова привела Константина Котова в протест. Костя участвовал во всех мирных акциях за освобождение Олега, которые проходили в Москве: в распространении наклеек «Свободу Олегу Сенцову» (такая была всегда у Кости на рюкзаке), в прогулке 13 июля 2018 года в честь дня рождения украинского кинорежиссера в сопровождении полиции и эшников.

Котов, как и другие активисты, собирал подписи россиян и украинцев за петицией за обмен. Формула «Всех на всех», вокруг которой сейчас так много споров («Как можно менять ангелов на чертей?»), стала философией ежедневного пикета у Администрации президента. 12 октября 2018 года Костя участвовал в акции по передаче 60 тысяч подписей под петицией в Совет по правам человека при Президенте РФ, в МИД и уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. Активно помогал в организации передач украинским морякам, раскладывал вещи и продукты в знаменитые зеленые сумки с 24 фамилиями моряков, приходил на заседания судов, на которых снова и снова продляли их арест.

К сожалению, далеко не все украинские политузники сейчас на свободе. В России, а также в подвалах самопровозглашенных ЛНР и ДНР еще немало украинцев. Их число оценивается в 100–200 человек. Множится число политзаключенных и среди крымских татар. Обе стороны обещают, что обмен будет продолжен. Именно за это ратуют друзья Кости — активисты, продолжающие пикеты в Москве. Но теперь они стоят не только за обмен, но и за свободу Котова и других российских узников.

Фото из личного архива Наталии Деминой

10 января в комнате ожидания ИК-2 в Покрове (для адвокатов Котова многочасового) Мария Эйсмонт увидела на сайте Конституционного суда, что статус жалобы К. Котова на приговор Тверского суда изменился. Из секретариата КС жалоба ушла судьям на изучение. В этот же день уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отправила в КС просьбу разъяснить постановление по делу Ильдара Дадина по той же статье 212.1 УК РФ.

Борьба за освобождение Константина продолжается. Сейчас ему очень важны слова вашей поддержки. Пишете Кости на адрес: 601122, Владимирская обл., Петушинский район, г. Покров, ул. Франца Штольверка, д. 6, ФКУ ИК-2. Котову Константину Александровичу 1985 г.р..


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