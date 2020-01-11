Печальная предсказуемость 2 Денис Лавникевич

11.01.2020, 17:55

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Кто будет сторожить сторожей?

Порой действия нашей власти очень легко спрогнозировать - если понять их внутреннюю логику. Очень печально, что в данном конкретном случае мой прогноз сбылся.

Когда год назад в Беларуси все еще было в разгаре и в центре общественного внимания «дело врачей», я сказал и, кажется, еще и написал в каком-то из комментариев: «следующими будут железнодорожники». Я и в самом деле тогда подумал, что сейчас правоохранители, столько времени занимавшиеся врачами и поставщиками медоборудования, отдадут все дела в суды, передохнут, подведут итоги - и займутся новой сферой. А именно - железнодорожной.

Увы, я оказался прав. Прямо сейчас на наших глазах начинает раскручиваться «дело железнодорожников», причем ровно по тому же сценарию, что и «дело врачей». Даже обвинения те же - взятки, злоупотребление служебным положением и т. д.

Коллеги из tut.by рассказывают, что начали с локомотивных депо БЖД и компании «Белжелдорснаб» - ее структурного подразделения. Компания снабжает запчастями, спецодеждой и необходимыми материалами организации Белорусской железной дороги.

Год назад правоохранительные органы заинтересовались деятельностью ряда топ-менеджеров «Белжелдорснаба». Кроме того, силовики проверили локомотивные депо. В итоге были выявлены коррупционные схемы. Снабженцев подозревают в получении взяток. При обысках у них дома нашли крупные суммы денег - от $100 тыс. до $500 тыс. В качестве взяткодателей проходят представители коммерческих структур из России и Литвы, которые занимались поставками запчастей. Ничего не напоминает? И цифры, и формулировки - примерно те же, что сопровождали «дело врачей».

Тот же источник напоминает, что летом о проблеме с коррупцией в организациях Белорусской железной дороги информировала Генпрокуратура. В первом полугодии 2019г. осудили пять должностных лиц БЖД за совершение 23 преступлений против интересов службы. Два работника получили сроки за получение взяток, два - за злоупотребление служебными полномочиями и один - за дачу взятки. Также в этот период зарегистрировано 17 фактов получения взяток.

Опять мы видим «симфонию» правоохранительных органов, которые, покончив с «медицинскими» расследованиями, усердно «роют» под новую отрасль. Но почему именно так - сперва врачи, теперь - железнодорожники?

В нашей стране есть несколько профессиональных групп, где исторически сложилась собственная иерархия, собственная система власти, свои замкнутые структуры и кланы. Не в силу чьего-то злого умысла, а в силу уклада вещей.

Чтобы занять место в иерархии врачей, надо самому быть врачом, причем объективно хорошим. Нужно отучиться в мединституте и пройти все круги ада в интернатуре, завоевать уважение пациентов и коллег. Членство в «Белой Руси» здесь не поможет. Выпускника Академии управления хоть при трижды президенте не поставят во главе инфекционного отделения больницы. Врачебный мир - он свой, замкнутый, иерархия в нем закрыта от посторонних, внутри него действуют свои авторитеты и правила.

У железнодорожников - то же самое. Еще в советское время структуру железных дорог называли «государство в государстве». А глава железнодорожной сети мог поспорить по своей влиятельности с премьер-министром. И опять же - своя система образования, свое профессиональное сообщество, своя - закрытая для посторонних - карьерная лестница, своя субординация…

В обоих случаях - врачей и железнодорожников - власть действует так, чтобы показать: она способна держать под контролем даже традиционно неподконтрольные ей иерархические структуры. В том смысле, что «контроль» - это не только возможность управлять, но и возможность разрушить в случае необходимости. Посыл прост и очевиден: альтернативных «вертикалей» власти в стране быть не должно. А если уж они существуют естественным образом, то должны бояться и знать свое место.

Вот только… Остается еще одна сфера, в которой есть своя иерархия, своя система власти, свои замкнутые структуры и кланы. Это силовые структуры, правоохранители. Напомню, что вопрос Quis custodiet ipsos custodes? - «Кто будет сторожить сторожей?» - был нацарапан еще на стенах общественных зданий Древнего Рима задолго до нашей эры. Где мы увидим следующее «дело…»?

Денис Лавникевич, «БелГазета»