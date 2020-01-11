Иранцы вышли на протест из-за сбитого украинского самолета
- 11.01.2020, 19:39
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Протестующие раскритиковали действия властей.
По сообщениям СМИ, демонстранты потребовали отставки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи из-за трагедии с украинским самолетом, пишет liga.net.
В Тегеране жители города вышли на улицы, чтобы выразить свой протест против действий правительства Ирана, которое пыталось утаить информацию о том, что иранские военные сбили украинский самолет.
Иранцы публикуют в Twitter видео акций протеста.
Protest at Tehran's Amir Kabir university, students shouting "Shameless" #Iranplanecrash https://t.co/FtdC1GeTqI— Golnaz Esfandiari (@GEsfandiari) January 11, 2020
"Акция протеста в Тегеранском университете имени Амира Кабира, студенты кричат "Позор!" – написал один из пользователей, опубликовав соответствующее видео.
Reuters сообщает, что разгневанные иранцы спрашивают в соцсетях, почему самолету разрешили взлетать в такой напряженной ситуации в Иране.
Images from #Tehran today. People chanting “down with the liar” #UkrainePlainCrash https://t.co/eugROR45Bo— Bahman Kalbasi (@BahmanKalbasi) January 11, 2020
Также иранцы возмущаются, что их власти потратили больше времени на то, чтобы отразить критику, чем на сочувствие семьям погибших.
ساعت ۴ و ۵۰ دقیقه: جمعیت اولیه جلوی دانشگاه امیرکبیر.— Bahare Hedayat (@HedayatBahare) January 11, 2020
نه خودمان مسلحیم نه #عموهایمان.
اویی که مسلح است شمایید، اویی که میکشد، اویی که دروغ میگوید، اویی که فریب میدهد، و اویی باز میکشد شمایید.
اینبار کمتر خون بریزید..#دروغ_سخت pic.twitter.com/AcmNDg07pR
"Они были очень осторожны, чтобы не убить ни одного американца, мстя за Сулеймани. Но они не закрыли аэропорт? Это показывает, насколько этот режим заботится об иранцах", - сказала в комментарии агентству Мира Седагхати из Тегерана.
Reuters со ссылкой на видео в Twitter, которое агентство не приводит, уточнив, что не может проверить его подлинность, сообщает, что группа иранских демонстрантов потребовала отставки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
"Главнокомандующего (Хаменеи) в отставку, в отставку", - скандируют сотни людей на видео перед университетом Амира Кабира в Тегеране.