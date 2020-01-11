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Иранцы вышли на протест из-за сбитого украинского самолета

  • 11.01.2020, 19:39
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Иранцы вышли на протест из-за сбитого украинского самолета

Протестующие раскритиковали действия властей.

По сообщениям СМИ, демонстранты потребовали отставки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи из-за трагедии с украинским самолетом, пишет liga.net.

В Тегеране жители города вышли на улицы, чтобы выразить свой протест против действий правительства Ирана, которое пыталось утаить информацию о том, что иранские военные сбили украинский самолет.

Иранцы публикуют в Twitter видео акций протеста.

"Акция протеста в Тегеранском университете имени Амира Кабира, студенты кричат "Позор!" – написал один из пользователей, опубликовав соответствующее видео.

Reuters сообщает, что разгневанные иранцы спрашивают в соцсетях, почему самолету разрешили взлетать в такой напряженной ситуации в Иране.

Также иранцы возмущаются, что их власти потратили больше времени на то, чтобы отразить критику, чем на сочувствие семьям погибших.

"Они были очень осторожны, чтобы не убить ни одного американца, мстя за Сулеймани. Но они не закрыли аэропорт? Это показывает, насколько этот режим заботится об иранцах", - сказала в комментарии агентству Мира Седагхати из Тегерана.

Reuters со ссылкой на видео в Twitter, которое агентство не приводит, уточнив, что не может проверить его подлинность, сообщает, что группа иранских демонстрантов потребовала отставки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

"Главнокомандующего (Хаменеи) в отставку, в отставку", - скандируют сотни людей на видео перед университетом Амира Кабира в Тегеране.


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