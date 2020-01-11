Госдеп: США не будут выводить войска из Ирака 11.01.2020, 19:59

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США сохранят военное присутствие в стране.

США не будут выводить войска из Ирака. Об этом в заявлении для прессы 10 января сообщила спикер Государственного департамента США Морган Ортагус, пишет "Гордон".

По ее словам, любая американская делегация, которую направят в Ирак, не будет обсуждать вопрос о выводе войск. Американские представители на Ближнем Востоке будут отвечать за стратегическое партнерство.

Ортагус подчеркнула, что США сохранят военное присутствие в Ираке для продолжения борьбы с террористами из группировки "Исламское государство".

"Однако между правительствами США и Ирака необходимо вести разговор не только о безопасности, но и о нашем финансовом, экономическом и дипломатическом партнерстве. Мы хотим быть другом и партнером суверенного, процветающего и стабильного Ирака", – заявила Ортагус.

Спикер добавила, что делегация НАТО прибыла в Госдеп, чтобы обсудить усиление роли Североатлантического альянса в Ираке.