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Ученые рассказали о неожиданном свойстве поваренной соли

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  • 11.01.2020, 20:06
Ученые рассказали о неожиданном свойстве поваренной соли

Оно может найти широкое применение в медицине.

Команда ученых из Университета Джорджии (США) открыла новый способ атаковать раковые клетки и замедлить их рост. Причем достичь этого удалось при помощи, казалось бы, привычного всем вещества — хлорида натрия, или просто поваренной соли, пишет Naked.

Как отмечают авторы исследования, ранее специалисты неоднократно изучали поведение неорганических наночастиц в живых системах. Однако обычные электролиты, такие как хлорид натрия, в свое время исключили из списка, поскольку считалось, что их наночастицы быстро растворяются в воде и ведут себя так же, как их составные соли. В новом же исследовании сотрудники Университета Джорджии попытались опровергнуть это предубеждение и показали, что частицы поваренной соли токсичны для раковых клеток.

По словам ученых, наночастицы хлорида натрия способны проникать в клетки через эндоцитоз и разделяться внутри них на ионы натрия и хлорида, разрывая плазматическую мембрану (которая обычно мешает проникновению натрия в клетку), тем самым уничтожая саму клетку, поскольку освобожденные молекулы подают сигнал иммунной системе о повреждении тканей. Тогда запускается воспалительная реакция, которая заставляет весь организм бороться с патогенами. В то же время подобный метод лечения — уже протестировнный на грызунах, которым в опухоль вводили наночастицы поваренной соли — оказался безопасным для здоровых клеток из-за их относительно низкого уровня натрия.

«Обладая относительно коротким периодом полураспада в водных растворах, частицы хлорида натрия лучше всего подходят для локализованной, а не системной терапии. Лечение вызовет немедленную гибель раковых клеток, — рассказал химик Джин Се, один из авторов работы. — После обработки наночастицы превращаются в соли, которые сливаются с жидкой системой организма и не вызывают систематической или накопительной токсичности. Никаких признаков систематической токсичности не наблюдалось при введении частиц соли в высоких дозах. Мы ожидаем, что наш метод найдет широкое применение в лечении рака мочевого пузыря, простаты, печени и некоторых других видов».


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