Зеленский провел телефонный разговор с правителем Ирана 11.01.2020, 20:24

Президент Украины назвал его «шагом в нужном направлении».

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с правителем Ирана Хасаном Рухани.

Об этом сообщили в Twitter президента Украины, сообщает «Новое время».

Как сообщили в прессслужбе Зеленского, разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

Отмечается, что Рухани выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших. Он извинился от иранской стороны за трагедию, которая унесла 176 человеческих жизней. Глава Ирана полностью признает, что трагедия произошла из-за ошибочных действий военных этой страны.

Официальный Тегеран заверил, что все причастные к авиакатастрофе будут привлечены к ответственности, а украинской экспертной группе будет оказана вся необходимая поддержка для дальнейшего эффективного сотрудничества в юридической и технической плоскостях.

«Признание «ракетной версии» как причины катастрофы открыло путь для продолжения ее расследования без каких-либо задержек и препятствий. Жду дальнейшее конструктивное взаимодействие с Ираном в соответствии с нормами международного права», – сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины отметил, что экипаж сбитого самолета действовал в строгом соответствии с международными летных правил и инструкций.

Он отметил, что необходимо как можно скорее идентифицировать и вернуть тела украинских граждан на родину.

«Для нас чрезвычайно важно, чтобы уже на следующей неделе - до 19 января - тела погибших вернули в Украину, чтобы их родные могли с ними попрощаться», – отметил президент Украины.

Рухани заверил, что уже сегодня ночью даст соответствующие поручения, чтобы репатриация тел состоялась как можно быстрее.