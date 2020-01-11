Cиноптики рассказали о погоде на воскресенье 11.01.2020, 20:35

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Когда в нашу страну придет зима?

В воскресенье, 12 января, будет облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков, днем возможные кратковременные осадки на севере страны — дождь, мокрый снег, пишет «Еврорадио».

Ночью и утром в некоторых районах возможны слабые туман и гололед, на дорогах — гололедица. Ветер будет северо-западный порывистый, утром и днем местами по стране ожидается усиление ветра с порывами до 15-18 м/с.

Ночью температура воздуха будет от -6 до +1, днем прогнозируется от -1 на юго-востоке до +6 на западе Беларуси.