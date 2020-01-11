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Российский пропагандист Соловьев попал в новый скандал

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  • 11.01.2020, 20:48
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Российский пропагандист Соловьев попал в новый скандал

Cоцсети возмутились симпатиями пропагандиста к Муссолини.

Российский телеведущий Владимир Соловьев во вторник опубликовал в своем телеграм-канале хвалебный отзыв, оставленный на его фильм "Муссолини. Закат", вышедший в 2013 году. В отзыве публицист Игорь Молотов называет Муссолини "блестящим человеком", который "дал миру третий путь, по которому частично сегодня идет Россия", и хвалит Соловьева за фильм, сообщает BBC.

"Владимир Соловьев сделал очень нужный фильм. Нужный прежде всего потому, что у нас Дуче считают маньяком и не понимают, что фашизм и ублюдочный нацизм - разные вещи", - так пишет автор телеграм-канала "Записки из красного дома" Игорь Молотов о фильме Соловьева. Он, помимо прочего, известен тем, что публикует колонки на сайте прокремлевского телеканала RT.

После того как отзыв перепостил Соловьев, в социальных сетях началось бурное обсуждение того, этично ли для сотрудника государственного телеканала так отзываться о лидере фашистской Италии. Телеведущего начали даже обвинять в симпатиях к ней.

Известно, что Навального в "Твиттере" Соловьев называет не иначе как "нацик", а вооруженный конфликт на востоке Украины назвал "войной антифашистов с фашистами".

"Представляю, какая истерика началась бы в государственных СМИ, среди чиновников и депутатов Госдумы, если бы в этом духе позволило себе высказаться, например, "Эхо Москвы" или телеканал "Дождь". Но когда за дело берётся главный пропагандист и его друзья, "дедовская скрепа" уже недействительна", - написал в "Живом Журнале" блогер Илья Варламов.

"Мне вот интересно, стоит ли ждать одобрения деятельности Муссолини федеральными телеканалами и представителями властей?" - задается вопросом он.

Некоторые предположили, что полемику о Муссолини Соловьев начал, чтобы окончательно переехать в Италию. Ранее Фонд борьбы с коррупцией, основанный оппозиционером Алексеем Навальным, утверждал, что у ведущего там есть недвижимость. В частности, у Соловьева есть как минимум одна вилла на озере Комо в Италии - ее наличие он не отрицает.

"Я не государственный служащий, никаких законов не нарушал. Захочется купить где-нибудь еще - где-нибудь еще куплю. Налоги плачу, средства позволяют. Зарабатываю много, получаю большое удовольствие от того, что мои программы приносят деньги телеканалу "Россия", - говорил Соловьев в январе прошлого года в ответ на расследование ФБК Навального о его недвижимости в Италии.

В ответ на недовольство соцсетей своим фильмом и репостом отзыва Молотова телеведущий опубликовал саму картину, добавив, что "истерикой оппов удовлетворен", а "умные посмотрят и все поймут", не найдя в фильме оправдания нацизма.

В среду 8 января государственный телеканал RT опубликовал колонку писателя Дмитрия Петровского, в которой он заявил, что факты, приведенные в фильме Соловьева, "известны". В их числе он называет неприязненное отношение Муссолини к Гитлеру и отсутствие у бывшего главы итальянского правительства антисемитских взглядов.

Петровский в своем тексте разделяет и даже противопоставляет фашизм и национал-социализм, - он пишет, что во время Великой Отечественной войны оппонентами представили именно фашистов, так как это было "более звучно".

"Он занимался индустриализацией, строил дороги, развивал передовые направления техники вроде машиностроения и авиации - причем отнюдь не за счет бесплатного труда "унтерменшей", как это делал его "коллега" из Германии, - пишет Петровский. - Гитлера он называл "свирепым и жестоким существом", а его страну - "страной варваров", "извечными врагами Рима".

"Муссолини совершил роковую ошибку, когда дал немцам очаровать себя, а потом лег под них и ввязался в войну, - тогда в Италии появились концлагеря, тогда она действительно стала неудачной копией Германии, хотя в начале всё было ровно наоборот", - утверждает писатель в опубликованном на сайте RT тексте.

В ответ на это главный редактор издания The Insider Роман Доброхотов привел цитаты Муссолини, в которых тот называет себя расистом.

Они взяты из опубликованных в 2009 году дневников любовницы Муссолини - Клариче Петаччи, которые охватывают период с 1932 по 1938 год.

Бенито Муссолини возглавлял Италию как премьер-министр в 1922-1943 годах. Он стал одним из основателей итальянского фашизма, который базировался на культе национального лидера, однопартийной системе управления, социальном дарвинизме и экспансионизме. В период его правления в Италии установился тоталитарный режим, известны случаи политических репрессий.

Адольф Гитлер считал Муссолини своим идейным вдохновителем, брал его за образец для подражания и сам инициировал контакты с ним. Отношения лидеров отличались в разные периоды времени - сначала Муссолини не выказывал симпатии Гитлеру, но ближе к концу 1930-х годов их отношения улучшились, а во Второй мировой войне они выступили союзниками.

Муссолини расстреляли вместе с его любовницей Клариче Петаччи в 1945 году. Их тела подвесили к перекрытиям бензоколонки на площади Лорето в Милане. В фамильной крипте в родном городе Предаппио Муссолини похоронили лишь спустя 10 лет.


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