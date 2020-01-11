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Самые важные открытия 2019 года в науке и космосе

  • 11.01.2020, 21:19
  • 1,384
Самые важные открытия 2019 года в науке и космосе

Прошедший год был полон удивительных открытий.

С точки зрения науки 2019 год был прорывным для космологии. К примеру, было получено первое "живое" фото черной дыры, произведен таран астероида, а космический аппарат погрузился в атмосферу Солнца. Читайте нашу подборку о самых важных исторических событиях прошлого года, связанных с космосом, пишет "Сегодня".

Прошедший 2019 год был полон удивительных открытий, насыщен лучшими гаджетами и инновационными устройствами. С точки зрения науки 2019 год был прорывным для космологии. К примеру, было получено первое "живое" фото черной дыры, произведен таран астероида, а космический аппарат погрузился в атмосферу Солнца. Читайте нашу подборку о самых важных исторических событиях прошлого года, связанных с космосом.

Межзвездная комета

В 2017 году научная общественность была взбудоражена открытием первого межзвездного гостя в Солнечной системе – астероида Омуамуа. Первый пришелец из глубин Вселенной обладал необычной для космических тел вытянутой формой, напоминающую сигару.

В конце лета 2019 года астроном-любитель из Крыма внезапно обнаружил комету, которая тоже прилетела к нам из глубин Вселенной. Она была названа в честь первооткрывателя – 2I/Borisov. Расчет орбиты показал, что комета Борисова прилетела к нам из-за пределов Солнечной системы. В этот раз астрономы подготовились и сделали несколько впечатляющих фотографий. В декабре комета миновала Землю и пролетела мимо Солнца. Сейчас межзвездный путешественник стремительно покидает Солнечную систему.

Посадка на астероид

В прошлом году два зонда исследовали астероиды, а один из них даже совершил посадку. Первым стал японский аппарат "Хаябуса-2", который буквально врезался в поверхность астероида Рюгу, чтобы сделать повторный забор образцов. Позже зонд привезет ценный материал на Землю и приземлится в районе Австралии в середине 2020 года.

Вторая миссия — зонд NASA OSIRIS-REx, который спустя 2 года полета добрался до астероида Бенну. Он обнаружил странное поведение: этот космический булыжник буквально "выплевывает" в космос мелкий щебень и газ, что странно для астероида диаметром всего около полукилометра. На данный момент зонд только планирует собрать образцы и подыскивает место для посадки.

"Живая" фотография черной дыры

Десятилетиями ученые исследовали самые загадочные объекты во Вселенной – черные дыры. Однако до 2019 года они представлялись лишь схематично на бумаге или в виде рендеров после компьютерных расчетов. Их замечали также по косвенным признакам быстрого вращения объектов вокруг них вследствие огромной силы гравитации, а также по следам пожирания звезд-компаньонов.

Два года назад планетарный телескоп Event Horizon стал наблюдать за черной дырой в центре галактики M87. После сбора данных в 2019 году был получен первый "живой" снимок черной дыры, который подтвердил теоретические расчеты. Гигантский размер, масса в 6,5 млрд Солнц и огромный аккреционный диск вокруг черной дыры позволили ее лучше рассмотреть. Это событие стало одним из самых прорывных в истории науки.

Погружение в атмосферу Солнца

В конце 2018 года космический корабль NASA буквально "откусил" кусок (захватил частицы) Солнца. А в мае 2019 году был совершен повторный вход в атмосферу нашей звезды. После двух полетов зонд "Паркер" передал научные данные на Землю, которые превзошли ожидания исследователей – их оказалось 22 ГБ, что вполовину больше, чем ожидалось.

Ни один аппарат в истории космонавтики не приближался к Солнцу так близко, как "Паркер", поэтому измерения, которые сейчас оценивают ученые, раньше были недоступными. Четыре прибора Parker способны измерять частицы в атмосфере Солнца, его магнитные поля, солнечный ветер и то, как электроны, протоны и ионы вырываются из горячего шара плазмы. Большой массив новых данных значительно расширит наши познания о Солнце и его влиянии на всю Солнечную систему.

Покорение обратной стороны Луны

3 января 2019 года космический аппарат "Чанъэ-4" из Китая впервые в истории человечества смог покорить обратную сторону Луны. Эта часть нашего естественного спутника является малоизученной, никому ранее еще не удавалось прилуниться на этой территории. После прилунения в бассейне Эйткена в районе Южного полюса Луны аппарат передал на Землю первый снимок, который доказал успешное начало своей миссии.

После прилунения "Чанъэ-4" провел несколько миссий. На борту находился луноход "Юйту-2", который активно изучал поверхность нашего спутника. Его задача – проведение научных испытаний с помощью детектора нейтронного излучения, низкочастотного радиодетектора, а также инфракрасного спектрометра и других приборов, которые будут сосредоточены на наблюдении за составом поверхности Луны.


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