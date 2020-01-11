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РЭП помогает минчанину защититься от принудительного труда

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  • 11.01.2020, 21:50
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РЭП помогает минчанину защититься от принудительного труда
Фото: minsknews.by

С минчанина пытаются взыскать $200.

Бывший работник троллейбусного парка №3 Минска Руслан Помозов подал апелляцию в Минский городской суд на решение суда Советского района, пишет praca-by.info.

В 2017 году Руслан Помозов заключил трехсторонний договор с Комитетом по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома и троллейбусным парком №3 об обучении на водителя. С 26 апреля по 16 августа 2017 года мужчина успешно окончил курсы и до начала 2019 года отработал водителем в троллейбусном парке №3. 28 января 2019 года он уволен по соглашению сторон.

- Решение уйти созрело не спонтанно, – объясняет юрист независимого профсоюза РЭП Игорь Комлик, представлявший интересы истца в суде. – В системе Минсктранса, в том числе и в троллейбусном парке №3, изменились существенные условия труда: якобы на основании проведенной аттестации были уменьшены выплаты за работу во вредных условиях и сокращено количество дней дополнительного отпуска.

Руслан Помозов принял решение уйти из парка именно из-за изменения существенных условий труда, с которыми не согласился, однако наниматель уволил его по соглашению сторон.

Но каково же было его удивление, когда Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома предъявил иск о взыскании с него суммы за обучение – 811 рублей 43 копейки плюс 49 рублей 84 копейки – «за пользование чужими деньгами». Руслан Помозов обратился за юридической помощью в профсоюз РЭП, и подал встречный иск – о признании недействительными пунктов договора, которые предписывают либо вернуть сумму, потраченную на его обучение, либо отработать два года в троллейбусном парке №3. По мнению Руслана Помозова, эти пункты носят дискриминационный характер.

Суд Советского района Минска отклонил иск Руслана Помозова и полностью удовлетворил иск Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Истец не согласился с решением суда Советского района и подал апелляционную жалобу в Мингорсуд.

- Согласно договору, не подлежит оплате обучение в том случае, если работник прекращает трудовые отношения с согласия нанимателя. Трудовые отношения как раз и были прекращены по соглашению сторон: 29 января 2019 года наниматель уволил Руслана Помозова по статье 37 Трудового кодекса. Но суд сослался на пояснения Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, по которому нужно было согласовать – к какому нанимателю работник должен перейти, только в этом случае отпадает необходимость возмещать оплату обучения. Такая постановка вопроса только усиливает понятие «принудительный труд», – подчеркнул юрист профсоюза РЭП Игорь Комлик.

Истец видит в требовании возместить стоимость обучения «признаки принудительного труда». Суд проигнорировал Конвенции МОТ №№29, 105, Международный пакт о гражданских и политических правах, которые ратифицировала Беларусь, дающие четкое определение понятия «принудительный труд». Хотя международное право имеет приоритет над национальным.

Суд критически воспринял доводы истца о том, что договор заключался в силу тяжелых жизненных обстоятельств. Руслан Помозов имеет определенные ограничения по здоровью (не может выполнять тяжелые физические работы), и троллейбусный парк как раз подходил для его трудоустройства.

- На момент подписания договора в семье у Помозова уже был один несовершеннолетний ребенок, жена ждала второго ребенка. Некоторое время Роман уже не работал, и над ним «домокловым мечом» висел декрет №3, который предусматривал уплату 20 базовых величин за «тунеядство» или даже арест: он вынужден был подписывать договор под давлением либо финансовой ответственности, либо ареста. Но суд не увидел тяжелых жизненных обстоятельств ни у Помозова, ни у его семьи, – подчеркнул Игорь Комлик.

Большие сомнения вызывает и сумма компенсации, предъявленная Роману Помозову.

-Помозов обучался с 26 апреля по 16 августа 2017 года в составе группы из 15 человек. Это самое жаркое время года. Но в калькуляцию внесена оплата за пользование теплом, которая составляет 25% от общей суммы, в смету включена также прибыль лицея в сумме 25%. На обучающихся вешают отепление в летний период и прибыль лицея. Не считая того, что в сумму включены ремонт оборудования, ремонт помещений и все остальное. Но почему человек должен платить за услугу, которой не пользовался? – задается риторическим вопросом Игорь Комлик. – Более того, на протяжении всего периода обучения Помозов получал стипендию около 20 рублей – ее тоже решили забрать. Хотя Помозов успешно окончил курсы, год с лишним отработал в троллейбусном парке №3, – так за что удерживают стипендию? Такая практика является весьма сомнительной.


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