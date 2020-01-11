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Исполнитель роли Джокера вышел на протест в Вашингтоне

  • 11.01.2020, 21:59
Исполнитель роли Джокера вышел на протест в Вашингтоне

Хоакин Феникс участвовал в климатическом протесте.

Актер Хоакин Феникс, исполнивший главную роль в фильме "Джокер", арестован полицией за участие в демонстрации в Вашингтоне, сообщает издание Variety. Всего полицией арестованы 147 человек, среди них – звезда фильма Фрэнсиса Форда Копполы "Апокалипсис сегодня" Мартин Шин, передает "Радио Свобода" со ссылкой на CNN.

Акция протеста в поддержку борьбы с глобальным потеплением прошла в ночь на субботу по московскому времени в центре Вашингтона. Она организована в рамках еженедельных выступлений против глобального потепления двукратной обладательницей "Оскара" Джейн Фондой и проходила 14 недель подряд.

Полиция предъявила арестованным обвинения в нарушении общественного порядка. С октября полиция арестовывала и других участников протестов, в том числе саму Фонду, Сэма Уотерстона, Тэда Денсона, Кэтрин Кинер и других голливудских актеров.

Драма "Джокер" Тодда Филлипса победила в прошлом году на Венецианском кинофестивале, Феникс получил за исполнение роли "Золотой глобус" и рассматривается критиками как главный претендент на "Оскар" за лучшую мужскую роль в этом году. В картине главного героя арестовывает полиция, но его освобождают протестующие.


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