закрыть
11 января 2020, суббота, 22:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Лидчанин рассказал, почему выходит на акции в защиту независимости

1
  • 11.01.2020, 22:09
Лидчанин рассказал, почему выходит на акции в защиту независимости
Фото: Радыё Рацыя

Никто даже не знает, какие документы согласовали власти.

В суде Лидского района рассматривалось административное дело в отношении Ильи Шаблинского, который вместе с несколькими юношами вышел на центральные улицы города на акцию против интеграции с Россией, сообщает «Радыё Рацыя».

В результате, председатель суда Вячеслав Мацуко, который рассматривал дело, ограничился в отношении юноши административным предупреждением.

- Я доволен, что это не штраф и не 15 суток. Что касается так называемой интеграции — никто даже не знает, что в этих дорожных картах. И в России даже по телевидению Медведев говорит о единой валюте, единый эмиссионный центр и единую территорию. Это подразумевает, что будет единое государство, если у нас одна валюта и одна территория. Я думал, что в Минске всех штрафуют, то и здесь так будет. Однако, нет.

Напомним, что 22 декабря несколько молодых человек, в том числе и Илья Шаблинский, вышли в Лиде на площадь, чтобы выразить свой протест против интеграции Беларуси с Россией. Они провели пикет возле памятника Гедимину, затем прошлись по центральным улицам к главной городской елке, где через некоторое время и разошлись. Акция длилась около 2 часов и прошла без задержаний.


популярное за неделю

Мнение

Империя на обочине
Империя на обочине Лилия Шевцова
Узурпатор понимает лишь силу
Узурпатор понимает лишь силу Максим Винярский
Затишье перед бурей
Затишье перед бурей Александр Гольц
Занимательная арифметика
Занимательная арифметика Ирина Халип