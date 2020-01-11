Лидчанин рассказал, почему выходит на акции в защиту независимости 1 11.01.2020, 22:09

Фото: Радыё Рацыя

Никто даже не знает, какие документы согласовали власти.

В суде Лидского района рассматривалось административное дело в отношении Ильи Шаблинского, который вместе с несколькими юношами вышел на центральные улицы города на акцию против интеграции с Россией, сообщает «Радыё Рацыя».

В результате, председатель суда Вячеслав Мацуко, который рассматривал дело, ограничился в отношении юноши административным предупреждением.

- Я доволен, что это не штраф и не 15 суток. Что касается так называемой интеграции — никто даже не знает, что в этих дорожных картах. И в России даже по телевидению Медведев говорит о единой валюте, единый эмиссионный центр и единую территорию. Это подразумевает, что будет единое государство, если у нас одна валюта и одна территория. Я думал, что в Минске всех штрафуют, то и здесь так будет. Однако, нет.

Напомним, что 22 декабря несколько молодых человек, в том числе и Илья Шаблинский, вышли в Лиде на площадь, чтобы выразить свой протест против интеграции Беларуси с Россией. Они провели пикет возле памятника Гедимину, затем прошлись по центральным улицам к главной городской елке, где через некоторое время и разошлись. Акция длилась около 2 часов и прошла без задержаний.