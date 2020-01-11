Зеленский рассказал, что должен сделать Иран 11.01.2020, 22:15

Президент Украины заявил, что «виновные не отвертятся».

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю катастрофы самолета МАУ в Тегеране. Об этом сообщает "Украинская правда".

Обращение президента появилось после завершения разговора главы государства с правителем Ирана Хасаном Рухани:

"Для полного завершения расследования еще нужно провести ряд действий. Сейчас они пытаются реконструировать самолет".

Глава государства сообщил, что в ходе беседы с правителем Ирана договорились, Рухани будет отдан приказ максимально быстро совместно с украинскими экспертами закончить идентификацию тел погибших и подготовить их для возвращения в Украину:

"Это должно произойти в ближайшее время. Мы также договорились о начале совместной работы по расшифровке двух бортовых самописцев - "черных ящиков". Мы договорились о полном юридическом и техническом взаимодействии, включая вопросы получения компенсации. Мы договорились, что никто не отвертится.

Офис Генерального прокурора Украины возбудил дело по факту убийства граждан Украины. Правительство окажет финансовую помощь семьям погибших. Государство также будет всячески способствовать получению ими компенсаций от перевозчика, страховых компаний и Исламской Республики Иран.

Я призываю всех международных партнеров Украины, все мировое сообщество быть едиными и настойчивыми до полного и окончательного расследования всех обстоятельств этой катастрофы. Это нужно всем нам.

Я верну всех погибших близким и родным. Они смогут с ними попрощаться по-человечески. Мы достойно почтим их память. Все виновные будут наказаны", - заявил Владимир Зеленский.