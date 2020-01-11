Евро-2020: Белорусским гандболистам для выхода в основной раунд хватит ничьи с Черногорией 11.01.2020, 22:22

Черногорцы могут обойти белорусов только в случае победы.

Сборную Беларуси для выхода в основной раунд чемпионата Европы-2020 устроит и ничья в заключительном матче предварительного раунда против команды Черногории, сообщает "Прессбол".

После двух туров в активе белорусов и черногорцев по два балла, при этом разница мячей лучше у команды Юрия Шевцова ("-3" против "-5"). Таким образом, балканская сборная сможет обойти команду Беларуси только в случае победы. Поражение оставит нашу сборную за бортом турнира.

При положительном исходе белорусы выйдут в основной раунд без очков, сборная Хорватии "возьмет с собой" два балла.

Матч Черногория — Беларусь пройдет 13 января. Начало — в 20.15.

Группа "А": Хорватия — 4 (2), Беларусь — 2 (2), Черногория — 2 (2), Сербия — 0 (2).