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Светлана Алексиевич открывает женское издательство

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  • 12.01.2020, 8:27
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Светлана Алексиевич открывает женское издательство
Фото: «Радыё Свабода»

Стали известны первые авторы, книги которых издаст Нобелевский лауреат.

Белорусская писательница и Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич решила открыть свое издательство для женщин потому, что «мужчины они повсюду, а произведения женщин издаются очень мало», сообщает tut.by.

Писательница считает, что открытие женского издательства «повлияет на уверенность женщин-писательниц, на их желание писать».

Идея о создании собственного издательства появилась у Светланы Алексиевич около полугода назад. Откроется издательство уже через несколько месяцев.

Первыми авторами, книги которых появятся в новом издательстве, станут Ева Вежнавец и Татьяна Скоринкина.


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