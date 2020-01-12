Светлана Алексиевич открывает женское издательство

Светлана Алексиевич открывает женское издательство1
- 12.01.2020, 8:27
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Стали известны первые авторы, книги которых издаст Нобелевский лауреат.
Белорусская писательница и Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич решила открыть свое издательство для женщин потому, что «мужчины они повсюду, а произведения женщин издаются очень мало», сообщает tut.by.
Писательница считает, что открытие женского издательства «повлияет на уверенность женщин-писательниц, на их желание писать».
Идея о создании собственного издательства появилась у Светланы Алексиевич около полугода назад. Откроется издательство уже через несколько месяцев.
Первыми авторами, книги которых появятся в новом издательстве, станут Ева Вежнавец и Татьяна Скоринкина.