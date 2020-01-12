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В Ливии объявили о прекращении войны

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  • 12.01.2020, 8:35
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В Ливии объявили о прекращении войны

Перемирие наступило в полночь.

В Ливии с 00:00 воскресенья, 12 января, национальная армия генерала Халифы Хафтара, поддерживаемая Россией, объявила о прекращении боевых действий на западе страны.

"Главное командование ЛНА объявляет о прекращении огня с 00.00 местного времени 12 января на западе страны, другая сторона тоже должна придерживаться этого перемирия. В случае его нарушения будет жесткий ответ", – заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари, передает Reuters.

До этого президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров.

Напомним, правительство Ливии просило у Турции военной поддержки "с воздуха, земли и моря", чтобы отразить наступление восточных сил на столицу страны Триполи.

Ситуация в Ливии такая: в Бенгази на востоке действует одно правительство, его поддерживают арабские страны; в Триполи на западе – другое, созданное при поддержке ООН и ЕС, его поддерживает и Турция.

Восточным властям помогает армия генерала Халифы Хафтара, которая последние месяцы пытается захватить Триполи. Его поддерживают Россия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Иордания.


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