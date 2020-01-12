«Чудеса» инженерной мысли от белорусских строителей 8 12.01.2020, 8:41

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Как можно до такого додуматься?

Профессиональные строители никогда не берутся за дело, если понимают, что их квалификация не позволит сделать правильно и качественно. Это отличает их от мастеров «на все руки», которые готовы сделать все что угодно, полагаясь на природную смекалку, счастливый случай и «лопуха-заказчика». Сегодня на «Доске позора» мы покажем, как такие «специалисты» умеют плитку класть, сантехнику подключать и тротуары мостить, пишет tut.by.

Строители исправили свой ляп с лестницей на стадионе «Торпедо» в Могилеве после публикации фото на «Доске позора».

Дыру во дворе по улице Социалистической, 115, в городе Бобруйске заделали, теперь все довольны.

Минск, Михаловская, 6. Чудеса инженерной мысли.

Барановичи. Здесь мы видим последствия капитального ремонта. Владельцы квартиры пишут, что раньше плитка была хоть и старая, но аккуратная и одинаковая. Строители при замене стояка разбили стену в рост с человека, но пообещали восстановить отделку: мол, плитку подберем, счетчики поставим — сделаем «как надо». На фото мы видим итог их стараний.

Тротуар на улице Оранжерейной в Минске (между Надеждинской и Маяковского). Нам пишут, что он и раньше был в ужасном состоянии, но после того как рядом меняли коммуникации, он превратился в полосу грязи, пройти невозможно.

Мачулищи, улица Молодежная, 21. Автор фото называет свой район «белорусской Венецией»: на месте «раскопок» водоканала здесь теперь и грязь, и лужи. Есть даже водная переправа на выходе из двора.

Минск, тротуар вдоль улицы Карвата, 64. После дождя или после таяния снега на нем постоянно скапливается вода, которой просто некуда уходить. Обходить приходится по зеленой зоне, которая уже превратилась в грязевое месиво.

В Витебске на перекрестке улиц Победы и Чкалова крышка чугунного люка сложилась как разрезанный торт. Даже интересно, как такое возможно.

В сентябре 2018 г. начался капремонт дома по улице Притыцкого, 38. Осенью 2019-го он закончился, но у жильцов есть целый список претензий. Например, тротуарная плитка уже просела, по стенам навеса у первого подъезда — поткеи, вместо решетки для очистки ног — странная кладка из подручных материалов. Отлив на козырьке не требует комментариев.

Минск, улица Калинина, 5. При выполнении капитального ремонта дома рабочим понадобилось прикрыть вход в подвал козырьком. Интересно, кто согласовывал эту конструкцию, которая загородила окно помещения на первом этаже?

Витебск, проспект Строителей, пешеходный переход рядом с остановкой «Предприятие Витязь». Перед Новым годом переход и прилегающую зону благоустроили: поменяли бордюры, плитку, заново перепланировали дорожки. Даже положили специальную плитку с «пупырышками» для слабовидящих. Молодцы, отлично! Но сразу после праздников строители заехали на свою работу на тракторе, чтобы забрать остатки материалов. После этого «работа по благоустройству» выглядит вот так. Вопрос — кто и за чей счет теперь это будет переделывать?

Минск, Гамарника, 20/1. Нам пишут, что в доме перед Новым годом установили новый лифт, но поработал он всего несколько недель. И вот объяснение, почему он теперь не работает. Грамотное объяснение.

А еще нам прислали целый фоторепортаж из Солигорска. Вот так выглядит дорога возле местного колледжа при БНТУ.

Солигорск, жилой дом по улице Козлова, 19. Здесь фасадная плитка с кусками кирпичей осыпается.

Солигорск, улица Коммунальная, 7а. Люди жалуются на вечную яму во дворе. Пишут, что после сильных дождей вода доходит до дверей подъезда.

Солигорск, улица Комсомола, 7. После ремонта строители так и не забрали бадью и строительный мусор (ремонт закончился давно).

А это уже Минск, остановка-бассейн в Ждановичах.

Минск, проспект Победителей, 43/1. В апреле 2019 года на 115.бел оставлена заявка на ремонт лестницы крыльца у второго подъезда. Срок выполнения текущего ремонта сначала был установлен до 30.09.19, затем перенесен до 27.12.19. По состоянию на 05.01.2020 признаков подготовки к ремонту нет, крыльцо за это время разрушилось еще больше.

Метро «Борисовский тракт», за корпусом БНТУ. Тротуар вдоль улицы Университетский проезд. Бетонный блок здесь лежит как минимум с лета 2015 года. Очень удобно для велосипедистов и мам с колясками.

Минск, улица Берута. Между домами и детским садом почему-то недоделали дорожку — асфальт неожиданно закончился?

Город-спутник Фаниполь. Люди пишут, что детская площадка на фото — новая, просто строители так «качественно» уложили покрытие.

Вот так выглядит двор после ремонта по улице Некрасова, 25, в Минске.

Минская школа № 67. Здесь претензии к сантехнику: он установил умывальники без сифонов, а так нельзя. Почему? Потому что запахи из канализации будут беспрепятственно поступать в помещение. «А одна сушка для рук на всех, да еще так высоко — это нормально?» — спрашивает автор фото.

А это очередная импровизация от сантехника.