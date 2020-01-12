Бунт против китайцев: россияне взяли главу поселения и депутатов в заложники

Бунт против китайцев: россияне взяли главу поселения и депутатов в заложники6
- 12.01.2020, 8:57
- 5,033
Ситуация вышла из-под контроля в Чувашии.
Депутаты и глава Синьяльского сельского поселения проголосовали "на словах" против перевода земли в Чебоксарском районе Чувашии (РФ) из одной категории в другую, но жители им не поверили и предложили заверить свое решение публично на бумаге. Глава поселения и депутаты не согласились с требованиями. После они смогли покинуть сельский клуб, где население выступило против строительства китайского завода, при помощи сотрудников полиции, сообщает idelreal.org.
Вчера в Чебоксарском районе в сельском клубе Синьяльского сельского поселения депутаты проголосовали против перевода земли из категории сельхозназначения в промышленность. Местные жители располагают информацией, что эта процедура была инициирована властями для строительства здесь китайского молочного завода. Присутствующие на публичном собрании потребовали от депутатов заверить свое решение прилюдно на бумаге, в противном случае, как пригрозили люди, глава поселения и депутаты из клуба уйти бы не смогли.
Глава поселения и депутаты с ультиматумом населения не согласились. Они сослались, что невправе заверять бумаги, составленные без образца. Напомним, районные власти отрицают сотрудничество с китайскими инвесторами и преподносят необходимость изменения категории земли из-за желания собственника земли (компания ООО "Развитие") построить промышленно-складской комплекс.
— После того, как наш документ о голосовании депутатов Синьяльского поселения проверит прокуратура, он будет опубликован на сайте Чебоксарского района, — пообещал глава Синьяльского сельского поселения Андрей Михайлов.
Недоверие к главе поселения жители озвучили после того, как тот объявил, что был потерян документ о регистрации участников публичных слушаний, которые прошли в конце прошлого года.
— Депутаты только на словах озвучили свое решение, что они против перевода земли из одной категории в другую. Документально пока это никак не оформлено, — прокомментировал ситуацию житель Чебоксарского района Александр Аверкиев.
Депутат Госсовета от партии "Справедливая Россия" Игорь Моляков, который также присутствовал на мероприятии, выразил мнение, что голосование депутатов в Синьяльском клубе не сыграет роли в реализации китайского проекта.
— 22 января в Нижнем Новгороде пройдет рассмотрение апелляции по решению Верховного суда Чувашии, который принял сторону властей, пожелавших отдать республиканские земли китайцам. После этого все будет ясно, — озвучил депутат Моляков.
Глава Синьяльского поселения Андрей Михайлов после всех выступлений смог покинуть мероприятие лишь при помощи сотрудников полиции. Жители требовали от главы поселения публично заверить голосование депутатов. Началась массовая драка — стражи правопорядка встали на сторону властей и поспособствовали тому, что глава поселения и депутаты смогли покинуть сельский клуб. Жители Чебоксарского района назвали власть и стражей порядка "предателями, продавшими родину китайцам".
Ранее компания "Сычуань-Чувашия" планировала реализовать этот проект в Моргаушском районе, но там люди выступили против.