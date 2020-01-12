Бунт против китайцев: россияне взяли главу поселения и депутатов в заложники 6 12.01.2020, 8:57

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Фото: RFE/RL

Ситуация вышла из-под контроля в Чувашии.

Депутаты и глава Синьяльского сельского поселения проголосовали "на словах" против перевода земли в Чебоксарском районе Чувашии (РФ) из одной категории в другую, но жители им не поверили и предложили заверить свое решение публично на бумаге. Глава поселения и депутаты не согласились с требованиями. После они смогли покинуть сельский клуб, где население выступило против строительства китайского завода, при помощи сотрудников полиции, сообщает idelreal.org.

Вчера в Чебоксарском районе в сельском клубе Синьяльского сельского поселения депутаты проголосовали против перевода земли из категории сельхозназначения в промышленность. Местные жители располагают информацией, что эта процедура была инициирована властями для строительства здесь китайского молочного завода. Присутствующие на публичном собрании потребовали от депутатов заверить свое решение прилюдно на бумаге, в противном случае, как пригрозили люди, глава поселения и депутаты из клуба уйти бы не смогли.

Глава поселения и депутаты с ультиматумом населения не согласились. Они сослались, что невправе заверять бумаги, составленные без образца. Напомним, районные власти отрицают сотрудничество с китайскими инвесторами и преподносят необходимость изменения категории земли из-за желания собственника земли (компания ООО "Развитие") построить промышленно-складской комплекс.

— После того, как наш документ о голосовании депутатов Синьяльского поселения проверит прокуратура, он будет опубликован на сайте Чебоксарского района, — пообещал глава Синьяльского сельского поселения Андрей Михайлов.

Фото: RFE/RL

Недоверие к главе поселения жители озвучили после того, как тот объявил, что был потерян документ о регистрации участников публичных слушаний, которые прошли в конце прошлого года.

— Депутаты только на словах озвучили свое решение, что они против перевода земли из одной категории в другую. Документально пока это никак не оформлено, — прокомментировал ситуацию житель Чебоксарского района Александр Аверкиев.

Депутат Госсовета от партии "Справедливая Россия" Игорь Моляков, который также присутствовал на мероприятии, выразил мнение, что голосование депутатов в Синьяльском клубе не сыграет роли в реализации китайского проекта.

— 22 января в Нижнем Новгороде пройдет рассмотрение апелляции по решению Верховного суда Чувашии, который принял сторону властей, пожелавших отдать республиканские земли китайцам. После этого все будет ясно, — озвучил депутат Моляков.

Фото: RFE/RL

Глава Синьяльского поселения Андрей Михайлов после всех выступлений смог покинуть мероприятие лишь при помощи сотрудников полиции. Жители требовали от главы поселения публично заверить голосование депутатов. Началась массовая драка — стражи правопорядка встали на сторону властей и поспособствовали тому, что глава поселения и депутаты смогли покинуть сельский клуб. Жители Чебоксарского района назвали власть и стражей порядка "предателями, продавшими родину китайцам".

Ранее компания "Сычуань-Чувашия" планировала реализовать этот проект в Моргаушском районе, но там люди выступили против.