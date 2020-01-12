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Гадания на Старый Новый год: как узнать будущее?

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  • 12.01.2020, 9:10
Гадания на Старый Новый год: как узнать будущее?

Главные народные традиции и приметы.

В ночь на Старый Новый год, с 13 на 14 января, принято гадать. По традиции, девушки собирались большой компанией и пытались заглянуть в будущее. УНИАН собрал самые популярные и несложные гадания на Старый Новый год.

Приступая к гаданию, важно четко сформулировать свой вопрос и абстрагироваться от всего, что может отвлекать.

1. Гадание на Старый Новый год на суженого

Это - очень простой и популярный способ гадания. С его помощью вы сможете узнать имя будущего мужа. Для этого достаточно выйти на улицу и спросить первого встречного его имя. То имя, которое он произнесет, и было именем будущего спутника.

2. Гадание на будущего мужа

Гадают на кольце, хлебе и крючке. Их складывают в посудину с другими мелкими предметами, например, камешками. После этого каждая из девушек, не глядя, достает первую попавшуюся вещь. Хлеб - к богатому мужу, кольцо сулит красавца, крючок – бедняка.

3. Гадание на суженого с помощью кольца

В ночь с 13 на 14 января гадают на будущего супруга. Компания девушек таким образом может узнать, кто выйдет замуж. Гадающие по очереди катают кольцо по полу. Если оно покатится к двери, девушка скоро выйдет замуж.

Фото: pixabay

4. Гадание в ночь на 14 января на желание

Перед сном 13 января напишите на отдельных бумажках 10 желаний, листики положите под подушку. Проснувшись, вытяните один из них – это желание сбудется в 2020 году.

5. Гадание по сапогу

Это простое традиционное гадание, при котором девушки бросали на дорогу сапог. Носок упавшей на землю обуви показывал, в какую сторону гадающая выйдет замуж. Если сапог поворачивался носком к дому - не видать девушке венца в этом году.

6. Гадание на Старый Новый год по чашкам

Сколько человек будут гадать, столько нужно чашек, в которые кладут кольцо, хлеб, монету, сахар, соль, лук, а в одну наливают воду. С закрытыми глазами каждая из гадающих девушек выбирает себе чашку. Что оказалось в посудине, таким и будет будущее: кольцо - к скорой свадьбе, хлеб – к достатку, монета сулит богатство, сахар – веселье, соль – неудачу, лук – слезы, чаша с водой - все будет по-прежнему, без перемен.

7. Гадание на замужество со свечами

Вам нужны миска с водой, половинки от скорлупы грецкого ореха (сколько гадающих, сколько и половинок), столько же маленьких свечей. Свечи нужно вставить в скорлупки, зажечь их и пустить плавать в миску. У кого быстрее всего сгорит свеча, та девушка и выйдет замуж первой. Соответственно, девушка, у которой свеча сгорит последней, и замуж выйдет последней. Если у кого-то скорлупка утонула, той девушке замужем не бывать.

Фото: artmagicbox.ru

8. Гадание на зернах

Возьмите банку с любой крупой и задайте интересующий вас вопрос. Затем достаньте левой рукой горсть зерен и пересчитайте их. Четное количество - положительный ответ на вопрос, а нечетное – отрицательный.


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