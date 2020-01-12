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Живущий в Беларуси француз рассказал об «облеченных властью тупицах»

  • 12.01.2020, 9:48
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Живущий в Беларуси француз рассказал об «облеченных властью тупицах»

Ив Прюдом, характером напоминающий мушкетера, продолжает говорить откровенно и 18 лет спустя.

В 2002-м Вероника Черкасова написала для «Белгазеты» очерк «Сто метров гармонии» о коренном парижанине Иве Прюдоме, переселившемся в Минск. В 2020-м «Салідарнасць» рассказывает о том, как сегодня живется французскому меценату в столице Беларуси.

Ив Прюдом перебрался в нашу страну еще в 1995-м. Здесь он встретил любимую женщину Ольгу, которая Минск предпочитает Парижу, обзавелся друзьями и открыл художественную галерею.

(здесь и далее фрагменты из статьи Вероники Черкасовой выделены курсивом)

«За 7 лет Ив в совершенстве изучил белорусскую действительность, но легче для него от этого она не стала. «В Беларуси для иностранца трудно все, – говорит он. – Мы разучились вступать в борьбу по мизерным поводам. Мы не привыкли испытывать давление со стороны чиновников, а также облеченных властью тупиц, зачастую необразованных, с которыми время от времени приходится решать принципиально важные вопросы. И чем они тупее, тем больше у них амбиций».

В 2020-м мсье Прюдом, характером напоминающий мушкетера, самоцензурой по-прежнему не страдает. В случае, если бы ему довелось встретиться с Лукашенко, последний услышал бы о себе много… интересного. Так что, пожалуй, для обоих к лучшему, что это рандеву едва ли имеет шанс состояться.

За 18 лет эволюция сделала госслужащих несколько гибче и вежливее. Хотя до идеала еще – как до Франции пешком.

«Галерея «Земля людей» – этакий осколок Парижа в чужой стране. Местные чиновники сердцем чуют чуждое явление, которое к тому же не приносит им денег, а потому Ив периодически вступает с ними в неразрешимые противоречия».

Увы, галерею пришлось закрыть. Но Ив захотел остаться в художественной артистической сфере. Сейчас он занимается дизайном, а параллельно с невероятной энергией раскручивает культурные проекты. На его счету сотрудничество с оперным театром и филармоническим оркестром, выпуск серии книг «Надежда» на белорусском языке, продюсирование пьес «Ниночка» и «Распутник» на минской театральной сцене. Во всех делах его верным союзником и партнером является Ольга, которой удается деликатно и эффективно соединять кипучую натуру супруга с нашими реалиями.

С подачи Ива его соотечественник композитор Бруно Летор написал «Реквием по Чернобылю», а на «Радио Франс» вышел первый диск белорусской этнической музыки. В мире это имело большой успех, а в белорусском министерстве культуры отреагировали с характерным для этого заведения бонтоном: «если бы нам это было надо, мы бы сделали сами, без вас».

«Я люблю белорусское искусство, – говорит Ив, – у вас много художников, но не очень много идей. Иногда они копируют друг друга. Но если говорить о графике, то могу сказать, что белорусская графика – на очень высоком уровне, я бы поставил ее на первое место в Европе, если не в мире. Другое дело – проблема учителей. Профессора продолжают учить в традициях академизма, тогда как студентам нужно получать как можно больше информации о том, что сегодня делается в мире. Также важно слышать как хорошую, так и плохую критику, между тем в вашей стране признают только похвалу. Но людей нельзя научить, если им не показывать их ошибки. Поэтому я стараюсь быть с художниками честным».

Прюдом подтверждает, что школа графики в Беларуси очень сильная. В плане живописи изменений он не видит: так и не появился рынок картин, а местные художники в большинстве своем не могут избавиться от привычек и сделать что-то инновационное. Проблема в том, что белорусская система образования по-прежнему выпускает стандартизированные безынициативные кадры.

Поэтому Ив всячески старается помогать талантам, которые встречаются на его пути. Сейчас он патронирует кондитера Валерию Степанцову, которая, выиграв конкурс, поступила в академию Алена Дюкасса и уже после двух месяцев учебы признана там лучшей студенткой. Расходы на обучение и проживание во Франции минчанке из небогатой семьи не по карману. Однако Прюдом создал специальный фонд, который позволяет Степанцовой оттачивать свое мастерство в академии легендарного повара.

«Белорусы восхищают Ива своей готовностью идти в бой за малосущественные бытовые мелочи, мирясь при этом с глобальными проблемами. «Французы уже давно устроили бы здесь революцию, – изящно пожимает плечами мсье Прюдом. – За то время, сколько вы плохо живете, мы бы уже сто раз все сожгли, разрушили и построили заново».

В 2020-м Прюдома все так же огорчает нерешительность многих белорусов. Чтобы страна динамично развивалась, нужны перемены.

Впрочем, критичность собеседника «Салідарнасці» распространяется и на его родную Францию. Ив полагает, что тамошние власти долгое время вели себя безответственно, постоянно говоря обществу «да». Результатом этого, к примеру, стали целые семьи, которые никогда не работали, а живут на дотации от государства.

Достается от Прюдома и французскому госаппарату, который нужно сократить на 25%, и «желтым жилетам». «Не могу поддержать людей, которые кричат, что у них плохая жизнь, видя ситуацию в Беларуси, по сравнению с которой Франция – это рай», – качает головой парижанин, превратившийся в минчанина.

При этом Ив считает Беларусь приятной страной с симпатичными людьми (к властям это не относится). Прюдом досадует, что на его родине до сих пор мало знают о нашей и стремится исправить такое положение дел: создает сайт, который должен стать витриной Беларуси для французских компаний.

На прощание спрашиваю, какой запомнилась Вероника. Ив и Ольга отмечают вместе:

– Она была очень умной, женственной, интеллигентной. Незадолго до трагедии мы встретились возле ЦУМа, пообещали друг другу собраться на кухне, чтобы поговорить о многом. Не успели…

Эта статья приурочена к 12 января – дню рождения журналистки «Салідарнасці» Вероники Черкасовой, убитой более 15 лет назад. Но ее творчество продолжает жить.


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