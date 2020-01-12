Протесты в Иране переросли в столкновения с полицией 12.01.2020, 9:59

Фото: Reuters

Митингующие требуют наказать виновных в крушении самолета МАУ.

В Тегеране проходят акции протеста. Сотни людей вышли на улицы с требованием наказать виновных в крушении самолета Международных авиалиний Украины», сбитого иранской ракетой, передает «112-Украина».

Акция началась возле университета имени Амира Кабира под лозунгом: «Отставки недостаточно, нужно судебное преследование». Студенты скандировали «Позор» в отношении иранских лидеров, призывая к справедливости в деле с крушением самолета. На видео видно, что протестующие также принесли свечи и цветы в память о погибших пассажирах самолета.

Фото: Reuters

Стало также известно, что начались столкновения протестующих с полицией в Иране. Силовики применили светошумовые гранаты.

Утром 11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки». Президент Украины заявил, что Киев настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана, проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших и выплат компенсаций. Самолет рейса PS752 разбился в Иране 8 января, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.