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Евгений Оксентюк обновил клубный рекорд «Флинт Файрбердс»

  • 12.01.2020, 10:09
Евгений Оксентюк обновил клубный рекорд «Флинт Файрбердс»

Баллы другого белоруса помогли «Кингстону» одержать победу в OHL

В юниорской лиге Онтарио "Флинт Файрбердс" дома выиграл у "Виндзора" — 4:3 (2:1, 1:1, 0:1). Белорусский форвард хозяев Евгений Оксентюк на 13-й минуте открыл счет в матче. По итогам встречи у Евгения Оксентюка 1 (1+0) результативный балл, 3 броска в створ ворот и показатель полезности "+1". Евгений Оксентюк набирает очки вот уже в 16 матчах подряд, заработав на этом отрезке 28 (12+16) баллов. Он обновил клубный рекорд, установленный им же за день до этого, сообщает pressball.by.

Прямо сейчас результативная серия Оксентюка — самая длительная в нынешнем чемпионате OHL. Гол в ворота "Виндзора" стал для Оксентюка уже 20-м в сезоне. С 47 (20+27) очками в 34 матчах он является лучшим бомбардиром "Флинта". Он также набрал 39 штрафных минут при показателе полезности "+6", отмечает официальный сайт ФХБ.

Белорусский защитник "Флинта" Владислав Колячонок в матче с "Виндзором" не участвовал. В 30 поединках сезона на его счету 21 (9+12) балл при 14 минутах штрафа и показателе полезности "+4".

"Кингстон Фронтенакс" на своем льду обыграл "Гульф Сторм" — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1). Белорусский нападающий хозяев Виталий Пинчук заработал 2 ассистентских балла. Сначала он помог партнерам открыть счет в большинстве на 21-й минуте, а за 36-секунд до конца третьего периода сделал голевой пас, когда Шейн Райт установил окончательный результат, поразив пустые ворота.

По итогам матча Виталий Пинчук заработал 2 (0+2) очка и совершил 2 броска в створ ворот при показателе полезности "+1".

В 31 матче нынешнего сезона в активе Виталия Пинчука 16 (5+11) результативных баллов при 4 минутах штрафа и показателе полезности "-7".

Хоккеисты "Сагино Спирит" обыграли дома "Лондон Найтс" — 6:5 (2:0, 1:3, 3:2). Белорусский защитник хозяев Илья Соловьев результативных очков не набирал, получил 2 минуты штрафа, исполнил 2 броска в створ и закончил встречу с показателем полезности 0.

В 32 матчах сезона на счету Ильи Соловьева 29 (3+26) очков при 31 минуте штрафа и показателе полезности "+15". Его команда с 54 очками в 41 игре лидирует в Западной конференции OHL.


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