В Ираке ликвидировали лидера проиранской группировки 12.01.2020, 10:47

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Это произошло примерно в ста километрах от Багдада.

Неизвестные вооруженные силы застрелили лидера проиранской фракции Народных мобилизационных сил Ирака Талеба Аббаса Али Аль-Саеда.

Как сообщает Daily Mail, убийство произошло в субботу, 11 января, в иракском городе Кербеле.

Аль-Саед был командиром бригады группировки шиитов, поддерживаемой Ираном. Издание отмечает, что Саед был убит примерно в ста километрах от столицы Ирака, Багдада.

Напомним, 3 января ВВС США по распоряжению Трампа убили в Ираке иранского генерала, командующего спецназом Аль-Кудс Касема Сулеймани.