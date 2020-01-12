У подводного флота России обнаружилась новая «ахиллесова пята» 2 12.01.2020, 10:59

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Что не так АПЛ «Ясень-М»?

Предыдущий год российский подводный флот завершал под раскаты небывалых провалов и фиаско. Это и слабый экспортный потенциал «Варшавянок», на которых возлагались куда большие и масштабные надежды; и авария на уникальной АПЛ АС-12 «Лошарик»; а под занавес – затопление подводной лодки Б-380 вместе с плавучим доком ПД-16, в оккупированном Севастополе, пишет военно-политический обозреватель sprotyv.info Александр Коваленко.

Между тем, среди этой череды коммерческих провалов и аварий, не так наглядно, но ничуть не менее красноречиво выглядят очередные недоработки перспективных подводных лодок, сдачу которых регулярно сдвигают вправо. И одной из таковых является грозный убийца американских “Вирджиний”, не имеющий аналогов в мире «Ясень-М».

Дело в том, что в 2019-м году так и не состоялась долгожданная передача флоту подводной лодки проекта 885М (шифр «Ясень-М») — «Казань». А вчера, большой фантазёр и очень плохой пророк, а по совместительству глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, объявил, что «Казань» передадут Военно-Морскому Флоту России осенью 2020 года.

Примечательно в этой истории то, что «Казань», которую заложили в 2009 году на «Севмаше», и спущенную на воду через 8 лет в 2017 году передать флоту планировали в 2018-м. Но, как вы понимаете, эта передача была перенесена на 2019-й, а позже и на 2020 год.

Важен ещё один момент, а именно – в прошлом году, в ходе испытаний был выявлен преинтереснейший набор конструктивных дефектов и недоработок на грозной подводной лодке.

Самое забавное это то, что по проекту, в котором в прошлом году были выявлены дефекты и недочеты, полным ходом строятся подлодки «Новосибирск», «Красноярск», «Архангельск», «Пермь» и «Ульяновск». А это, ни много ни мало, а потенциальные объекты предстоящих в водах морей и океанов выбросов, тех, что уже не единожды фиксировались, порою с не меньшим ущербом, как для экипажей АПЛ, так и окружающей среды.

И в завершении, не могу не обойти стороной тот факт, что в то время как многострадальный «убийца Вирджиний» «страдает на стапелях», сами «Вирджинии» регулярно и успешно пополняют состав ВМС США.

Например, в 2017 году, когда «Казань» спустили на воду, в США были спущены на воду подводные лодки «Индиана», «Орегон» и «Южная Дакота», а «Вашингтон» введена в строй. В 2018-м, когда «Казань» по плану должна была вступить в строй, в США в строй ввели «Индиану» и «Колорадо», «Вермонт» и «Делавэр» спустили на воду, а «Монтану» и «Хайман Джордж Риковер» заложили на верфи.

Убийца «Вирджиний»? Сомневаюсь.