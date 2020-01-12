Юрий Беленький: Я, как гражданин, выступил в защиту независимости нашей страны 12 12.01.2020, 11:50

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ЮРИЙ БЕЛЕНЬКИЙ

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Заместитель председателя КХП-БНФ основательно «помял» сценарий судебного конвейера.

В Минске прошел судебный процесс по ч. 1 ст. 23.34 КоАП за акцию протеста 21 декабря над экс-депутатом Верховного Совета 12-го созыва, заместителем председателя КХП-БНФ Юрием Беленьким. Дело рассматривает судья Светлана Черепович. Это не первый процесс этой судьи за акции протеста. На крупные штрафы они осудила Леонида Кулакова и Юрия Губаревича конце 2019 года, сообщает spring96.org.

В маленьком зале разместилось около 15 человек поддержки. Среди них — бывший коллега Беленького Леонид Барщевский и и писатель Язеп Янушкевич.

"Штрафы оплачиваете?" — первый вопрос судьи к Беленькому после выяснения личности. Он походатойствовал, чтобы процесс велся на белорусском языке, но ему было отказано.

"Согласно Конституции у нас два государственных языка. И подготовка к процессу велась на русском языке", — пояснила свое решение судья Светлана Черепович.

Юрий Беленький подготовился к судебному процессу основательно. Свою речь в суде он обосновывал нормами Конституции и международного права.

"... В этой ситуации я как гражданин Республики Беларусь, руководствуясь статьей 57 Конституции, где говорится, что защита Республики Беларусь — обязанность и священный долг гражданина Республики Беларусь, выступил в защиту независимости нашей страны 21 декабря. Я обратил внимание других граждан на намерение определенных лиц ликвидировать Беларусь как суверенное государство...", — объясняет свои действия бывший депутат Верховного Совета Беларуси.

Судья тщательно записывает слова Беленького. По залу разлетаются звуки клавиш секретарши суда, которая также заносит его слова в протокол судебного процесса.

Когда Юрий Беленький разъяснял судье Черепович, что защита независимости государства — прямая обязанность граждан, та лишь кивнула и спросила: "Это понятно, но давайте выясним обстоятельства дела. Лозунг "Жыве Беларусь!» выкрикивали?"

Беленький ответил, что ничего такого не кричал, он обращался к людям с речью.

"А этот лозунг использовали в своей речи?", — добивается судья ответа насчет "Жыве Беларусь!».

По административному делу Юрия Беленького допросили только одного свидетеля — сотрудника ОМОНа Полякова 1998 года родом из Черикова Могилевской области. Он так быстро выпалил личные данные, что никто из присутствующих не смог разобрать его слова.

"21 декабря на Октябрьской площади группа граждан собралась, выкрикивала лозунги на белорусском языке "Жыве Беларусь!", "Незалежнасць"," Ганьба... " — слова свидетеля заглушил смех из зала суда.

Судья решила удалить за это одну из слушательниц процесса.

"Судья — представитель оккупационного режима! Пошли, Марина, нечего тут слушать! Судилище, а не суд!" — вышла с этими словами женщина. За ней из зала суда также вышла Марина и еще два человека.

По ходу дополнительных вопросов выяснилось, что сотрудник ОМОНа был на акции в гражданской одежде. Сотрудник ОМОНа лично Беленькому никаких замечаний не делал.

"Лично к Вам не подходили. Было несколько сотрудников милиции по форме, которые уведомляли всех присутствующих, что акция не разрешена Мингорисполкомом. Мы наблюдали", — свидетельствует Поляков.

Судья пришла к выводу, что сотрудник ОМОНа являлся наблюдателем этой акции.

На вынесение решения судья Светлана Черепович отвела 10 минут.

Во время перерыва присутствующие негодуют по поводу того, что судья отказалась вести процесс на белорусском языке: "На китайском надо было просить! Вот тогда бы вопросов не возникло!"

Результат суда — 30 базовых величин (810 рублей). Один из присутствующих громко объявил, что сегодня Международный день "Дзякуй!". "Поэтому дзякуй", — сказал в заключение мужчина.