CNN: Военные США за два часа до атаки Ирана покинули базу в Ираке 12.01.2020, 12:02

3,450

Американское командование было хорошо осведомлено о планах Тегерана.

Военнослужащие покинули базу США Айн-аль-Асад в Ираке еще за 2,5 часа до начала ракетного обстрела Ираном.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что американские военнослужащие заранее знали о готовящемся авиаударе со стороны Ирана. Они укрылись в убежищах еще за 2,5 часа до атаки. В то же время, как именно будет действовать Тегеран, они не знали.

Первый из четырех ракетных залпов начался 8 января после 1:30 по местному времени. К этому времени большинство из военнослужащих либо покинули базу, либо укрылись в бункерах.

Атака продолжалась около двух часов, удары были нанесены только по той части, где располагались американские военные. По словам собеседников телеканала, часть из ракет упала всего в нескольких метрах от бункеров, где укрывались военные.

В ночь на 8 января Иран сообщил об обстреле ракетами американской военной базы в Ираке.

Данная военная операция была названа Мученик Сулеймани и стала ответом на убийство иранского генерала.

В Пентагон отметили, что Иран обстрелял ракетами базы в Аль-Асаде и Эйбери.

Напомним, в ночь на 3 января в результате авиаудара США в районе международного аэропорта Багдада был убит иранский генерал, командир элитного подразделения Аль-Кудс Касем Сулеймани.

По словам Трампа, он был «террористом номер один в мире».

В свою очередь Тегеран сравнил убийство Сулеймани с объявлением войны и пообещал ответные меры.