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Семь стран утратили в ООН права голоса

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  • 12.01.2020, 12:13
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Семь стран утратили в ООН права голоса

В их число попали и заокеанские «друзья» Лукашенко.

Семь государств-членов ООН (Ливан, Венесуэла, Центральноафриканская Республика, Гамбия, Лесото, Тонга и Йемен) временно лишены права голоса в Генасамблее органиации за неуплату взносов в ее бюджет.

Как сообщает «Анадолу», в соответствии со статьей 19 Устава ООН, страна теряет право голоса в Генеральной Ассамблее ООН, если ее долг организации превышает по размеру платеж за последние два года.

В 2019 году 146 из 193 стран ООН полностью уплатили взносы в бюджет организации. Не внесли взносы в бюджет ООН 47 стран.

Напомним, к Совету безопасности ООН с 1 января присоединились новые страны: Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис, Вьетнам и Эстония.


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