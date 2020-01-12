«Теперь ночью с топором спать придется?» 2 12.01.2020, 12:22

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Фото: tut.by

Новые подробности о женщине, которая три года живет в шалаше на берегу озера.

В Гомеле женщина три года живет в шалаше на берегу озера и очень недовольна, что её «спалили», пишут «Сильные новости». Отшельница говорит, что ей на лоне природы лучше и спокойней, чем в городе.

Она читает книги по психологии при дневном свете и может на память процитировать статью из законодательства Беларуси. Она кормит бездомных животных, спасает утопающих собак и бродит ночами по лесу. Она волнуется о жизни своего сына и внучки и горько плачет, если ее покой под угрозой. А еще — она уже три года живет в лесу возле озера в построенной своими руками хижине. Собирает и сдает металлолом, бутылки и покупает все необходимое для жизни. Но как так получилось?

Журналисты познакомились с Зоей, как зовут эту женщину, еще год назад. Стояли лютые морозы и журналисты стразу предложили ей помощь. Но Зоя сказала, что пока в ней не нуждается. А самое главное — просила не публиковать о ней никакой информации. Отшельница боялась, что после публичной огласки придет милиция, разрушит ее жилище, прогонит или задержит. «Куда мне после этого деваться?», — опасалась женщина. Журналисты пообещали ей, что писать о ней не будут. И ничего не публиковали.

И вот сегодня утром в одном из гомельских пабликов появилось фото героини и следующий текст: «Друзья, не останьтесь равнодушными. Вот уже как 3 года в шалаше на озере... живет женщина. Живет там круглый год, в дождь и лютые морозы, в ледяные ветра живет в шалаше...» Честно говоря, журналисты забеспокоились. Ведь раньше Зоя не нуждалась в помощи, возможно, что-то случилось?

Может быть, ей действительно нужна помощь? «Сильные новости» поговорили с женщиной и узнали некоторые подробности ее жизни.

Рай в шалаше

Найти гомельчанку оказалось непросто. Ее хижина располагается возле самого берега и замаскирована под лесной массив. Прогуливаясь мимо, можно и не заметить шалаш. Зоя оказалась на месте — в своем импровизированном жилище. Оно сложено из подручных средств: досок, картона, пленки, целлофана и прочего легкого материала и напоминает нечто среднее между африканским бунгало и шалашом «Полесского Робинзона». При этом, окружено еще и изгородью из ветвей. Но внутри есть даже своего рода кухня с очагом и посудой, сложены дрова.

Рядом — небольшая «кухонька» с чугунной сковородкой и маленьким чайником, лопатки для жарки и кружки. Слегка осмотревшись, можно заметить раскрошенный хлеб с печеньем, внутри жилища — миску с едой. Все — для животных и птиц.

Сама женщина была вполне здорова и спокойна. Но, когда журналисты рассказали, по какому поводу пришли, схватилась за голову: — Он меня подставил! Я же просила нигде в Интернете это не выкладывать. Сейчас сюда начнут шастать все, кто не попадя. Теперь ночью с топором спать придется?

После того, как женщина немного успокоилась, удалось выяснить следующее. Пост в гомельском паблике написал молодой человек, который давно помогает женщине. Приносит ей еду и вещи. Сегодня он тоже был здесь. Более того — помог спасти щенка. Рано утром Зоя услышала на озере громкий лай. Молодую собачку кто-то закинул на талую льдину. В это время и пришел молодой человек. Он позвонил своим друзьям, которые прибыли на лодке и животное удалось спасти. Очевидно, автор поста в паблике искренне хотел и с его помощью помочь женщине. Но отшельница считает, что такая публичность может ей навредить. Поэтому журналисты не указываем местность, в которой находится ее убежище и не публикуем соответствующих фотографий.

Но каким образом женщина «дошла до жизни такой» на поросшем лесом берегу озера, где она встречает уже третью зиму? Зое 57 лет, раньше она работала на одном из гомельских предприятий. Но в результате семейных проблем осталась без жилья и документов. По ее словам, обратилась было в администрацию, но потом махнула на все рукой

— Зачем мне эта нервотрепка? — говорит Зоя. — И я пришла и поселилась на этом месте. Это — мое озеро. С детства здесь купалась. Часто ходили сюда и с покойным первым мужем. Я всегда чувствую себя здесь хорошо и спокойно. Тут нет никаких проблем и всей этой городской суеты.

Правда, рядом есть место с плохой «энергетикой», в которую женщина верит. В соседнем леске, по ее словам, по ночам бывает некое свечение. И еще, когда она поздно вечером проходит через него, иногда чувствует на спине чей то взгляд. Отшельница считает, что это могут быть души погибших здесь или утонувших в озере.

Средства к существованию Зоя добывает себе, как и большинство людей в подобном положении. Собирает бутылки, металлолом. Еще ей помогают рыбаки и добрые люди — приносят еду и одежду. Один из знакожурналистых незадолго перед нами привез на машине распиленных сухих дров. В домике у Зои достаточно чисто и опрятно. Выпивает ли она? Говорит, что только когда сильно холодно. В любую погоду и морозы она спит в своей хижине, на оборудованной лежанке.

А еще с ней живет собака и двенадцать котов, правда, при нас присутствовал только один — черный и весьма упитанный Лид. Остальные братья меньшие, как говорит их хозяйка, «ушли по делам». Зоя подкармливает всех окрестных бродячих животных и даже птиц. Возможно, она понимает все особенности их положения лучше нас, живущих в комфортных условиях?

Но у женщины есть также некоторые достижения цивилизации. Например, радиоприемник. Она слушает его, правда, весьма бережно — чтобы не сели батарейки. Из музыки Зоя очень любит группу «Queen» и Фредди Меркюри. В курсе даже всех последних киноновинок о легендарном певце. Еще она читает книги, которые ей дают знакожурналистые. В настоящее время — фантастический роман. Хотя признается, что не очень любит фантастику.

Да, ее жизнь фантастикой не назовешь. Скорее, так жили наши далекие предки. Но Зоя еще раз говорит — она всем вполне довольна, только бы ее никто не трогал. Журналисты тоже считаем, что человек имеет право выбора — жить ему в городской квартире, многоэтажном коттедже или в хижине из веток. При условии, что он никому не мешает и не делает ничего предосудительного. Похоже, что подкармливающая зверушек и собирающая мусор отшельница скорее приносит пользу.

И если подойти к делу по-человечески, то вряд ли у правоохранителей есть основания разрушать ее жилище и прогонять женщину с обжитого места. «Сильные новости» и дальше будут следить за ситуацией.