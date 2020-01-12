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Украина стала лидером по росту экспорта сельхозпродукции в Евросоюз

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  • 12.01.2020, 12:27
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Украина стала лидером по росту экспорта сельхозпродукции в Евросоюз

Страна входит в топ-3 экспортеров.

В прошлом году крупнейшими экспортерами сельхозпродукции в страны Евросоюза были США, Бразилия и Украина.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного мониторингового отчета Еврокомиссии о состоянии торговли агропродукцией, передает liga.biz.

Согласно отчету, с ноября 2018 года по октябрь 2019 года экспорт сельхозпродукции из США составил 12,3 млрд евро, из Бразилии - 11,7 млрд евро, из Украины - 7,3 млрд евро.

Отмечается, что за год самым стремительным был рост экспорта из Украины - 41%, или 2,1 млрд евро в денежном выражении.

По данным Министерства аграрной политики Украины, за январь-сентябрь 2019 года агроэкспорт составил 15,78 млрд долларов, что на 21,5% или 2,8 млрд долларов больше, чем за аналогичный период 2018 года.

По итогам III квартала Украина экспортировала рекордные 39,80 млн т зерновых, что на 44% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период.


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