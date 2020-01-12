Ученые: Серые попугаи помогают друг другу без какой-либо выгоды для себя 12.01.2020, 12:33

При этом птицы выстраивают сложные логические цепочки.

По мнению ряда ученых, оказание помощи представителям своего вида не имеет для животных смысла с эволюционной точки зрения. И все же мы, по-видимому, неоднократно наблюдали альтруизм среди братьев наших меньших: например, приматов, собак, китообразных, ластоногих и даже летучих мышей. Теперь ярко выраженные особенности такого поведения увидели у пернатых, сообщает naked-science.ru.

Добряком-альтруистом оказался один из титанов птичьего разума — серый попугай, или жако (psittacus erithacus). Новые эксперименты показали, что эти птицы с радостью помогают друг другу приобретать лакомства, не предполагая и не ожидая, что их альтруизм будет взаимным.

«Мы обнаружили, что африканские серые попугаи добровольно и спонтанно помогают знакомым попугаям достичь цели без очевидной немедленной выгоды для себя», — говорит биолог Дезире Брукс (Désirée Brucks) из Института орнитологии имени Макса Планка.

Исследовательская группа разработала тест на альтруизм и опробовала его на двух разных видах попугаев — восьми серых попугаях и шести горных арах (primolius couloni). Птиц предварительно обучили обменивать жетоны на угощения. Затем «добровольцев» поместили в прозрачный корпус с перегородкой между ними. В передней части коробки были отверстия, через которые можно было взаимодействовать предметами с человеком, а разделительная стена между птицами имела отверстие, через которое они могли обмениваться между собой.

Концепцию обмена поняли как серые попугаи, так и горные ара. Но когда одной из двух птиц давали жетоны, только серые попугаи, а не ара, сознательно передавали предметы своим друзьям, чтобы они получили пищу. Семь из восьми серых попугаев предоставили своему партнеру жетоны: всего они подарили сородичам 157 из 320 «монет». Преимущественно тем, с кем они имели более прочные связи.

Важным наблюдением, касающимся серых попугаев, было то, что птицы, судя по всему, не испытывают никакой зависти, если другой получает больше пищи. Все эти качества жако ученые связывают с их моногамией, а также необходимостью тесного взаимодействия в относительно небольших группах в дикой природе.

Напомним, одним из самых интересных открытий последних лет, связанных с попугаями, стало обнаружение двух больших берцовых костей, принадлежащих неизвестному виду. Анализ показал, что рост вымерших существ мог достигать одного метра, а масса — семи килограммов. Другое недавнее исследование позволило обозначить причины долголетия попугаев.