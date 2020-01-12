Госдеп: США будут изолировать Иран, пока он не начнет вести себя, как нормальная страна 12.01.2020, 12:50

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Морган Ортагус

Фото: AFP

Стратегию Вашингтона озвучила представитель Госдепа Морган Ортагус.

Вашингтон намерен обеспечить дипломатическую и экономическую изоляцию Ирана для давления на иранский режим.

Такое заявление в общении с журналистами Fox News сделала представитель Госдепа США Морган Ортагус.

Она отметила, что после ликвидиации иранского генерала Сулеймани и обстрелов военных баз США многие интересуются стратегией Вашингтона.

«Наша стратегия - дипломатично и экономически изолировать Иран до тех пор, пока он не будет вести себя как нормальная страна», - заявила Ортагус.

Она также выразила поддержку участникам акций протеста в Иране, но подчеркнула, что США не хотят сменить режим в стране.

«Мы не хотим менять режим в Иране, Мы хотим поменять поведение режима в Иране», - заключила она.

8 января возле аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране разбился самолет рейса PS752 компании «Международные авиалинии Украины», погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины (экипаж и два пассажира).

11 января, президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «вследствие непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета. Киев настаивает на проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших до 19 января и выплат компенсаций.