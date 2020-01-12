Что будет, когда закончится нефть? 1 12.01.2020, 13:00

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Интересный прогноз.

Нефть — это власть. Нефть — это богатство. Нефть изменила историю. Она родила Джона Рокфеллера, первого долларового миллиардера в истории человечества, чье состояние в переводе на нынешние деньги оценивалось почти в $400 млрд. Она движет миром и войной. Цена на нефть — политический инструмент принуждения, шантажа и умасливания. Рассказываем, что бывает, если нефти не хватает, сколько ее еще осталось и когда она закончится, пишет onliner.by.

Топливный кризис США 1973 года как видение будущего

События 1973—1974 годов — самый наглядный и показательный пример того, во что превратилась нефть в 20-м столетии. 46 лет назад 17 октября 1973 года западный мир столкнулся со своим первым нефтяным шоком. За 11 дней до этого ряд арабских стран скоординированно нападает на Израиль в священный еврейский праздник Йом-Киппур. США оказывали поддержку еврейскому государству, что не могло понравиться арабским странам, многие из которых были участниками ОПЕК (организация стран — экспортеров нефти). Это объединение ближневосточных и африканских государств набирало влияние, от него зависели мировые цены на нефть.

17 октября арабские нефтедобытчики сократили добычу на 5% и ввели нефтяное эмбарго против США, Нидерландов, Португалии и др. Оно длилось с октября 1973 года по март 1974 года. И за это время цены на нефть выросли в четыре раза: с $3 до $12, что в пересчете на нынешний доллар с инфляцией и проч. примерно равно скачку цены с $17 до $61. Забавно, но тогда геополитическая карта Ближнего Востока была совсем иной: ведущим сторонником эмбарго выступила Саудовская Аравия, а США и Иран были союзниками. Последняя страна как раз и старалась сгладить эффект нефтяного эмбарго на Штаты.

За введением эмбарго в Штатах последовал массовый дефицит топлива, Никсон призвал американцев экономить бензин, реже пользоваться автомобилями. Это же касалось и правительственных учреждений, их также обязали экономить энергию, авиакомпании сокращали число рейсов.

Стоимость галлона (3,79 литра) топлива в США выросла с 39 центов в мае 1973 года до 55 центов в июне 1974 года. Правительство призывало отказаться от излишней рождественской иллюминации, в Орегоне законодательно на время было запрещено коммерческое освещение. А президент Никсон даже обратился к владельцам автозаправок: не продавайте топливо вечером в субботу и воскресенье, нечего сжигать его впустую по выходным.

Впрочем, многие АЗС и так были закрыты, а на открытых топливо продавали либо постоянным клиентам, либо по капиталистическим ценам. В первые месяцы американские регуляторы постановили, что старые запасы топлива следует продавать по старым ценам. Рынок отозвался на это исчезновением старых запасов топлива. Их просто отложили до лучших времен. Тем самым государственное регулирование цен лишь усугубило дефицит.

В некоторых штатах по четным дням заправляться разрешалось только автомобилям с четной последней цифрой номерного знака, соответствующая история и с нечетными днями/цифрами. Так что прожорливые автомобили 70-х вынуждены были простаивать в гаражах. Активизировались воришки, которые сливали горючее у машин на приколе.

Нормирование топлива особо остро восприняли водители коммерческих грузовиков. Дальнобойщики устраивали протесты, перекрывали дороги и обстреливали коллег, которые отказывались присоединяться к забастовке. Для миллионов американцев счастьем был полный бак бензина, как писало в разгар кризиса издание Time.

«Эти люди подобны животным, которые ищут себе пропитание», — так описывал клиентов один из владельцев АЗС в Майами. Он регулярно слышал угрозы физического насилия, его заправку обещали сжечь, а его самого переехать. Все потому, что он не мог продать водителю бензин.

Люди не считались не только с чужой жизнью, но и со своей. В двух разных городах США произошли похожие инциденты: поезда уничтожили автомобили, которые стояли в очереди на АЗС, проходящей через железнодорожные пути. Водители не пострадали.

Это был не только жесткий экономический удар по США. Эмбарго пошатнуло положение Америки в мире. Как так?! Полуотсталые на тот момент арабские государства за пару месяцев пошатнули почву под ногами одного из двух политических гигантов мира, поколебали доверие к правительству внутри страны.

Уроки нефтяного кризиса

Зависимость американской (да и любой другой) экономики мира от нестабильного ближневосточного региона была пугающей. Нефтяной кризис 1973 года поспособствовал развитию атомной энергетики, поиску альтернативных источников, породил современную ветровую и солнечную энергетику.

Удельный расход топлива автомобилем стал одной из важнейших характеристик при выборе автомобиля. В США регулятором был введен соответствующий стандарт, который требовал от автопроизводителей постепенного увеличения эффективности использования топлива. И если в кризисные годы это было 13,5 мили на галлон топлива, то к 1990 году этот показатель увеличили до 27,5 мили на галлон. К 2025 году стандарт для пассажирских автомобилей дойдет до значения 54 мили на галлон.

США ощутили сильную зависимость от стабильных поставок нефти с Ближнего Востока, а потому регион вскоре оказался под пристальным вниманием Америки, что привело к ряду войн и вторжений американских военных.

Но если события на Ближнем Востоке по-прежнему влияют на цену нефти, то источники поставок США постарались максимально диверсифицировать. Сегодня основным поставщиком нефти в США является… Канада. На нее в 2018 году приходилось 43% американского импорта. Саудовская Аравия ответственна за 9% импорта, Мексика — 7%, Венесуэла — 6%, Ирак — 5%. По данным на 2018 год, нефть занимает 36% в структуре энергопотребления США, 31% — природный газ, 13% — уголь, 11% — возобновляемые источники, 8% — мирный атом.

Собственно, этот пример показателен: как только ты сталкиваешься с угрозой своей энергетической независимости, стоит задуматься об альтернативных источниках этой энергии. И тут, конечно, грех будет не упомянуть зависимость Беларуси от российских поставок нефти на два нефтеперерабатывающих завода в Мозыре и Новополоцке.

Как только на горизонте возникают сложности нефтяных переговоров с Москвой, в публичном поле начинаются разговоры о диверсификации поставок: Азербайджан, Саудовская Аравия, Нигерия и даже Казахстан рассматриваются в качестве предпочтительных партнеров. В свое время мы получали нефть из Венесуэлы, Ирана и Азербайджана. Но эти поставки были столь малозначительными на фоне потребностей заводов в Мозыре и Новополоцке, что о серьезной работе в этом направлении и говорить не приходится.

Еще в апреле прошлого года заместитель гендиректора по коммерческим вопросам «Белорусской нефтяной компании» Сергей Гриб заявлял, что до конца 2019 года в Беларусь планируют начать поставки нефти из альтернативных источников через балтийские порты или Одессу. Но, судя по всему, по условиям и цене транспортировки стороны договориться не смогли. Напомним, что на сегодняшнем этапе цена на российскую нефть для Беларуси равна 83% от мировой.

Когда наступит пик нефти

Вопрос о том, на сколько нам хватит запасов нефти даже в 2020 году, остается дискуссионным. И точного ответа на него не может дать никто. В 1956 году геофизик Кинг Хабберт ввел понятие «пик нефти» — теоретический пик добычи, после которого в мире начнется сокращение поставок нефти. Теоретические выкладки ученого сработали в отношении США. Там в 1971 году наступил пик, после которого объемы добычи пошли на спад. Хабберт прогнозировал, что в мировых масштабах пик наступит в 2000 году, но ошибся.

Тем не менее добыча нефти однажды все равно достигнет своего пика, так как этот углеводород является невозобновляемым ресурсом. Но пик отодвигается благодаря усовершенствованию технологий разведки и добычи нефти. Возникают новые методы освоения ресурсов, а мир учится быть более энергоэффективным и сокращать свою зависимость от ископаемых ресурсов.

Согласно статистическому отчету нефтяной компании BP (Statistical Review of World Energy 2019), известно следующее. На конец 2018 года доказанные запасы нефти в мире составляли 1 триллион 729 миллиарда баррелей. В конце 2017 года этот показатель был на два миллиарда баррелей меньше. В конце 2008 года — 1 триллион 493 миллиарда баррелей.

Спрос продолжает стабильно расти, растет добыча и вопреки здравому смыслу растут мировые запасы. Этих более высоких запасов хватит еще на 50 лет. При условии, что мир будет потреблять нефть на том же уровне, что и сейчас. Но это условие вряд ли будет выполнено: население планеты растет, растет и спрос на энергию.

Аналитическая фирма Bloomberg NEF полагает, что к 2050 году потребность землян в энергии вырастет на 62%. И хоть возобновляемые источники энергии через 20 лет будут играть заметную роль в генерации энергии, значение нефти по-прежнему будет оставаться важным. И это мы еще не берем в расчет тот факт, что многие залежи нефти находятся в сложных для разработки условиях и потому будут экономически невыгодны для добычи.

Платформа для глубоководной добычи нефти. Фото: Gerald Herbert-pool/Getty Images

Когда же случится пик? Его прогнозировали и на 2020-й, и на 2025-й, и на 2009-й, и так далее и тому подобное. Согласно Мэттью Симмонсу, финансовому эксперту в области энергетики, «пикирование — это одно из тех нечетких событий, о котором вы четко узнаете только тогда, когда увидите его через зеркало заднего вида».

Мир после нефти

Казалось бы, у нас еще есть 50 (конечно, меньше) лет жизни в старом добром нефтяном мире. Но некоторые исследователи полагают, что бояться стоит не иссякания всей нефти в мире разом, а одного известия о серьезном падении добычи на крупном месторождении, чтобы мир пошел прахом.

Любители апокалиптических сценариев и вовсе уверены, что конец старого технологического света не за горами, а индустриальному миру было отведено лишь столетие расцвета и дальше будет только хуже. Стоит пройти пик добычи нефти, как во всем мире начнет ощущаться ее дефицит.

К сожалению, пока только электромобили избавились от нефти как поставщика энергии. Огромные танкеры, перевозящие товары через океаны, самолеты, открывшие перед человеком весь мир, и поезда (они тоже важны в грузоперевозках) работают на ископаемом топливе. Транспорт, торговля, промышленность, сельское хозяйство обеспечиваются ископаемым топливом. Кровь этой планеты по венам и артериям разгоняет нефть. И стоит ей исчезнуть, как исчезнет прежний мир.

Первые сообщения о пройденном пике спровоцируют рост цены на нефть, экономические потрясения в наиболее уязвимых странах мира, замедление производства у зависимых от нефти. Мир столкнется с рецессией, инфляцией, депрессией и другими неприятными экономическими терминами. Как следствие — обострение конфликтов как в международной политике, так и внутри нестабильных государств.

Упадок будет тем более страшным, чем менее развитыми окажутся альтернативные источники энергии. Цены на еду вырастут из-за роста стоимости ее производства, доставки, а также из-за желания фермеров зарабатывать на производстве биотоплива как альтернативы нефти.

На примере нефтяного кризиса в США мы видели, к чему может привести незначительное сокращение поставок нефти и рост ее цены. В масштабах всей планеты последствия могут быть куда более плачевными, вплоть до возвращения к пещерному образу жизни людей каменного века.

Конечно, столь пессимистичные прогнозы, как и чересчур оптимистичные, сбываются редко. Не зря же человечество декларировало, что переходит в цифровую, а не индустриальную эпоху. Как только цены на нефть и ее дефицит начнут стимулировать поиски альтернативного топлива, то стоимость возобновляемой энергетики не будет казаться уже такой невыгодной.

По крайней мере, если не у всего, то у части этого человечества есть шанс пережить кризисные времена с наименьшими потрясениями. Например, у той же Саудовской Аравии, которая постулирует себя не как производителя нефти, а как производителя энергии. В стране разработана программа по уменьшению нефтезависимости «Видение Саудовской Аравии 2030»: ненефтяной экспорт планируют повысить с 16% ВВП до 50%, развить туризм, инфраструктуру и создать огромные генерирующие мощности на основе солнечной энергии.

«Нефть может закончиться в ближайшие 20, 30 или 40 лет. Так что же вы будете делать в этот момент, если у вас нет динамичной, самодостаточной и инновационной экономики? — заявил в 2016 году министр иностранных дел этой страны Адель аль-Джубейр. — Мы хотим поощрять экологически чистую энергию и возобновляемые источники энергии».

И это важный знак от государства, которое нынче большинство своей прибыли получает от торговли нефтью. Там знают, где стоит подстелить соломку.