Успешное выступление белорусов на эстафете в Оберхофе удивило норвежцев 3 12.01.2020, 13:37

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Чемпионы биатлонной гонки поделились впечатлением от наших спортсменов.

Норвежцы Эрленн Бьонтегор и Йоханнес Дале отметили выступление сборной Беларуси в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе. Наши биатлонисты заняли 5-е место, норвежцы — 1-е, сообщает pressball.by.

"Не важно, кто впереди или сзади — я всегда бегу по дистанции на максимуме, не желая отдавать соперникам ни секунды. Нужно ведь привезти следующему участнику эстафеты как можно большее преимущество, чтобы облегчить задачу команде. Конечно, я был удивлен тем, как провели гонку белорусы — они выступали просто феноменально! Мои им поздравления!" — заявил Бьонтегор.

"Я тоже был удивлен, что пришлось бороться с белорусами, но моей целью было как можно дальше убежать от немцев и французов. Поэтому бежал изо всех сил", — считает Дале.