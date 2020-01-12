«Баста»: Лукашенко вооружал сбивших «Боинг» иранских военных 12.01.2020, 13:59

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Диктатор продавал оружие в том числе и Корпусу стражей исламской революции, взявшему на себя вину за пуск ракеты.

Уничтожение украинского пассажирского самолета и вообще ситуация в Иране – в топе мировых новостей. Регион снова на грани большой войны, Тегеран сознательно идет на конфронтацию, потому что это режим «осажденной крепости» - один из немногих путей сохранения власти в условиях санкций и экономического кризиса. Под угрозой – не только ближайшие соседи Ирана, так как спецслужбы этой страны контролируют террористические организации, которым под силу проводить свои акции не только на Ближнем Востоке, пишет телеграмм-канал «Баста».

В этом контексте полезным будет напомнить о том, кто приложил руку к вооружению и техническому оснащению иранской армии, в том числе и Корпуса стражей исламской революции.

В первую очередь, это Россия и Китай. Но среди тех, кто поставлял оружие и технологии Тегерану, далеко не последнее место занимает лукашенковский режим.

Беларусь продавала Ирану танки, бронетранспортеры и тяжелую артиллерию. В январе 2007 года две страны подписали меморандум о взаимопонимании в области обороны. Военно-техническое сотрудничество стало главной темой встречи Лукашенко и Ахмадинежада в мае 2007 года. В 2009 году Минск продал Тегерану тактические ракетные комплексы российского производства Искандер-М. 4 декабря 2011 года иранскими военными с помощью белорусских систем радиоэлектронной борьбы был перехвачен американский беспилотник Lockheed Martin RQ-170 Sentinel.

Это только та часть информации, которая доступна в открытых источниках. Учитывая закрытость и белорусского и иранского режимов, особенно в сфере ВПК, фактов сотрудничества явно намного больше. Возможно, о них мы узнаем уже в ближайшее время.

А пока всем друзьям белорусского диктатора на Западе стоит понимать, что вина за смерти граждан Европы и США от рук иранских военных и поддерживаемых Тегераном террористов лежит и на Лукашенко.