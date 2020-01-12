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На Мальте избрали нового премьера

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  • 12.01.2020, 14:19
На Мальте избрали нового премьера
Фото: Reuters

Политик победил в борьбе за пост руководителя Лейбористской партии

Правящая партия Мальты избрала нового премьер-министра вместо Джозефа Муската, который ушел в отставку на фоне кризиса из-за убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции.

Как сообщает ВВС, им стал Роберт Абела.

Абела победил в борьбе за пост руководителя Лейбористской партии, набрав 57,9% голосов.

Его предшественник Джозеф Мускат в прошлом месяце заявил, что уйдет в отставку из-за скандала, связанного с убийством журналистки Дафне Каруаны Галиции.

То, как Мускат вел расследование убийства, вызвало всеобщий гнев. Его обвинили в защите союзников, которые фигурируют в деле.

Его преемник — сын бывшего президента Мальты Джорджа Абелы — будет приведен к присяге в понедельник.

Напомним, 16 октября 2017 журналистка Дафна Каруана Галиция погибла при взрыве бомбы, установленной под водительское сиденье ее машины.

Она была одной из самых известных журналисток на Мальте и была соавтором расследований коррупции в рамках проекта Panama Papers.

Журналистка проводила собственные антикоррупционные расследования и вела блог о них, который, по данным Politico, собирал 400 тыс просмотров, тогда как все население Мальты составляет 420 тыс человек.


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