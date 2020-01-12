Брестчане снова вышли на площадь против завода АКБ 1 12.01.2020, 14:23

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Акция закончилась шествием по центральным улицам города.

В воскресенье 12 января на площади Ленина традиционно собрались инициативные жители города, чтобы выразить протест строительству аккумуляторного завода под Брестом. Покормить голубей пришли более 80 человек. По данным брестского правозащитника Романа Кисляка, сегодня главной темой обсуждения стала незаконность инициированной «АйПауэр» процедуры проведения общественной экологической экспертизы, сообщает «Брестская газета».

«Какая она общественная, если инициируется самим предприятием?», – прокомментировал Кисляк.

Напомним, 10 января активисты подготовили и отправили заявление о необходимости проведения общественных обсуждений объекта строительства «Аккумуляторный завод «АйПауэр»». Получатели – администрация Лукашенко, Брестские райисполком, горисполком и облисполком.

По мнению заявителей, «АйПауэр» нарушил законодательство, когда инициировал проведение общественной экологической экспертизы проектной документации завода без объявления общественных обсуждений документов.

В частности, авторы ссылаются на несколько пунктов «Положения о порядке проведения общественной экологической экспертизы», утвержденного постановлением Совета министров Республики Беларусь №1592 от 29.10.2010 года, и заявляют, что общественная экологическая экспертиза является неотъемлемой частью общественных обсуждений и проводится исключительно в рамках общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Активисты требуют, чтобы ООО «АйПауэр» привело свою деятельность в соответствие с законодательством Республики Беларусь и провело в 2020 году общественные обсуждения отчета об ОВОС, в рамках которых станет возможно проведение общественной экологической экспертизы.

Сбор подписей под заявлением с требованием провести общественные обсуждения продолжился и сегодня, 12 января, на площади, а также во время традиционной прогулки по улицам Пушкинской и Советский до кинотеатра «Беларусь».