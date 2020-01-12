Клад пирата Дюваля: сундук с сокровищами спрятан у всех на виду 3 12.01.2020, 14:39

3,027

Иллюстрационное фото

Но при этом никто не может их добыть.

Наш земной шар полон различных недоступных мест, однако утес Персе (Канада) – пожалуй, самое недоступное из всех, о которых когда-либо приходилось слышать. И, как гласит легенда, именно на самом верху этого места пират Дюваля решил спрятать свои сокровища, точнее, сундук с ними, пишет klady.info.

Этот утес по форме напоминает орлиный коготь, который торчит из воды, и далеко не каждый кладоискатель смог бы забраться на его вершину для поисков заветного сундука с драгоценностями. Однако попыток взобраться на заветную вершину за 200 лет было немало, и практически все они заканчивались трагически, ведь подводные камни, окружающие утес со всех сторон, скалы, а также выступы, нависающие над водой, делали путь охотников за кладами очень опасным.

Некоторым удавалось дойти почти до самого конца, но удача за неудачей постигала кладоискателей. И, исходя из того, что утес уносил много человеческих жизней, парламентом провинции Квебек было принято решение о том, чтобы запретить любое восхождение на Персе. А тех, кто игнорировал решение, ждал внушительных размеров штраф.

Паломничество к Персе продолжается и по сей день. Весенняя пора как будто специально манит людей со всей Земли. Маскируясь под охотников или рыболовов, они так близко подбираются к утесу, что у местного населения даже не остается тени сомнений, что это охотники за кладами. Движет кладоискателями абсолютно не спортивный интерес, а в возможность стать владельцами сундука с сокровищами морского разбойника Дюваля.

Дюваль не был настолько знаменитой личностью, как, например, Морган, Кидд или Чёрная Борода, однако сокровища, изощренно спрятанные им на вершине утеса, принесли этому человеку знатную славу.

Легенда гласит, что во время того, как английские военные корабли у полуострова Гаспе не дали возможности парусному боевому кораблю Дюваля идти по назначенному курсу, пират решил спрятать сокровища в расселине на вершине Персе. В этом морскому разбойнику и его помощникам помог индеец-проводник, указавший путь на площадку небольших размеров на скале, которая находилась рядом с утесом. Забравшись на площадку, помощник Дюваля принялись обстреливать утес пулями с прикрепленным к ним оружейным линем. Сделав несколько неудачных попыток, пират все же смог сделать так, чтобы пуля перелетела через вершину утеса и повисла над водой. А дальше – дело техники. Зацепив каким-то путем свободный конец линя и привязав к нему прочный канат, матросы взобрались на вершину утеса и туда же доставили сундук с золотом, спрятав его в расщелине. Дювалю этого оказалось мало, и он решил взорвать площадку, на скале, откуда производился обстрел утеса. Взрыв привел к разрушению не только самой площадки, но и части утеса. Такой ход позволил пирату навсегда защитить свои сокровища, ведь после него и образовался тот самый выступ, который не позволил кладоискателям добраться до заветной точки…

Верить в эту легенду или нет – дело каждого. Тут вопрос в другом. Одному очень богатому канадцу Кингсли захотелось разобраться в истинности событий, происходивших на утесе. Дело было еще в 19 веке. Достоверной документацией канадцу располагать не пришлось, поэтому с целью подтверждения того, что выступ, мешающий забраться на мыс, был образован с помощью взрыва, а не в результате естественных природных процессов, он решил обратиться за помощью к специалистам. Это дело он поручил двум знатным геологам, естественно не за бесплатно.

Проведя на Гаспе почти месяц, обследовав данную местность и собрав множество образцов горных пород, геологи в результате длительных вычислений и расчетов пришли к выводу, что расселина в утёсе была, вероятнее всего, образована в результате взрыва, а не из-за влияния погодных или других условий. Именно этот вывод и не дает покоя уже на протяжении стольких лет искателям кладов.

Больше геологи не дали никакой более или менее определенной информации, но даже то, что они сказали, можно назвать «достаточным доказательством» для того, чтобы поиски сундука Дюваля с сокровищами продолжались еще многие годы. Может совсем скоро найдется тот самый смельчак, который найдет разгадку этого таинственного места…