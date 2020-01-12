Может, пора постучаться в каюту «капитана»? 10 Телеграмм-канал «Европейская Беларусь»

12.01.2020, 14:47

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Фото: «Радыё Свабода»

Есть и такой вариант развития событий.

"Главное - не сбавлять скорость и не отклоняться от выбранного нами пути", - сказал вчера Лукашенко, сравнив Беларусь с кораблем в штормящем океане. Мы все поняли. Ни корректировки курса, ни работы над ошибками, ни обсуждения пути не будет. Вперед, на полных парусах, прямо на скалы.

Капитан, говорят, покидает тонущий корабль последним. Но это если он успел сделать все, чтобы избежать крушения. Это не наш вариант. Корабль уже с пробоинами, паруса изодраны в клочья, сошедшего с ума капитана никто не слушает, половина команды в панике допивает остатки рома, скала прямо по курсу – ее видно по вспенившимся волнам. Но свернуть еще можно. В конце концов, нам на этом корабле еще плыть и плыть.

На такой случай был и другой вариант развития событий. Команда и пассажиры выбивали дверь в каюту впавшего в безумие капитана, скручивали ему руки и без лишних слов вышвыривали за борт. Потом списывали на шторм или несчастный случай. Смыло волной беднягу, концы в воду, главное корабль цел.

Скала уже близко. И команда, и пассажиры об этом знают. Может, пора постучаться в каюту капитана?

Телеграмм-канал «Европейская Беларусь»