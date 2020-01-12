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В феврале в Беларуси намечается свадебный бум?

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  • 12.01.2020, 15:08
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В феврале в Беларуси намечается свадебный бум?

Магия чисел всегда манит людей.

Во Дворце бракосочетаний Минска рассказали, что на четверг, 20 февраля, все расписано - свадьбы через каждые 20 минут, свободных мест на эту дату уже давно нет, пишет kp.by.

- Магия чисел всегда манит людей, на такие даты каждый год много желающих. Был ажиотаж 18.08.2018 и 19.09.2019. И на этот день у нас тоже очень много регистраций - под 30. В обычные дни 15 - 20. Желающие приходят до сих пор. Предлагаем им другие даты - например, 22-е, и на этот день тоже соглашаются охотно, - пояснили во Дворце бракосочетаний.

А вот на регистрацию брака в зеркальную дату 02.02.2020 записаться невозможно, так как дворец, как и другие белорусские загсы, в этот день не работает. В свадебных агентствах говорят, что особого ажиотажа на зеркальную дату февраля нет: сказывается межсезонье.

- Как правило, зимние даты менее востребованы, в это время редко организовывают свадьбы. Только если дата красивая, но в этом году и она не сыграла свою роль, мы повышенного спроса не заметили, - пояснили «Комсомолке» в одном из крупных свадебных агентств. - А вот за летние красивые даты борьба обычно идет за год или даже полтора до них. Хотя сейчас тенденция такова, что заказывают свадьбы в последний момент. Еще не вечер, поэтому мы надеемся, что заказов на февраль будет больше.

В двух других свадебных агентствах рассказали, что 2 и 20 февраля вообще свободны.

Одна из сотрудниц загса отметила, что, несмотря на большую привлекательность, на счастье в семье магия чисел никак не влияет:

- Все зависит от людей. Можно и в пятницу, 13-го пожениться и жить душа в душу.

Такого же мнения придерживается и астропсихолог Аполлинария Емельянова:

- Это не будет оказывать такого влияния, как, допустим, День всех влюбленных, который считается хорошим днем для свадьбы. А вот бракосочетание в дни с множеством двоек больше зависит от того, кто вступает в брак. Двойка - это цифра Луны. Если в гороскопе Луна в хороших аспектах, добрая, сильная, то для человека это положительная дата, если нет - то отрицательная. В общем же сказать, как влияет день с нулями и двойками на всех людей, нельзя.

Астропсихолог также отметила, что не рекомендуется жениться в эти даты людям, которые рождены вблизи полнолуния, так как «у них Луна может быть сильная, но злая». Также неблагоприятно в такие даты создавать семью тем, кто родился вблизи затмений, или в их натальной карте Луна стоит в оппозиции или других неприятных аспектах к остальным планетам.


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