Шесть вопросов по делу сбитого Ираном украинского «Боинга» Юрий Бутусов

12.01.2020, 15:17

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На что следует обратить внимание.

Хочу обратить внимание председателя СБУ Ивана Баканова, который спустя три дня после катастрофы сфотографировался на рабочем месте и огласил о проверке СБУ версий гибели украинского "Боинга" в результате пуска ракеты либо теракта, что он не имеет права на оглашение в СМИ такой информации, поскольку речь идет исключительно о контрразведывательной работе в рамках соответствующих оперативно-разыскных дел.

А обратить внимание следует на такие вопросы:

1. Генеральная прокуратура передала производство о крушении "Боинга" Нацполиции по статье 276 Криминального кодекса. Чтобы проводить полноценную проверку версий в рамках расследования, главе СБУ надо прежде всего спросить у начальника ГСУ СБУ, зарегистрировали ли они террористический акт и ведут ли расследование в соответствии с требованиями Криминального процессуального кодекса Украины, что предполагало бы полноценную работу оперативников по сопровождению криминального производства. При этом И. Баканову необходимо инициировать совещание с Генеральным прокурором Русланом Рябошапкой и руководством МВД о передаче всех материалов в Службу безопасности и безотлагательном создании совместной следственной группы.

2. Только после этого есть основания для соответствующих заявлений о комплексной, планомерной и системной работе по проверке версий, которые полноценно могут быть изучены только при наличии уголовного производства в СБУ по признакам преступления, предусмотренного ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

В противном случае – это не что иное, как служебная демагогия.

3. Сотрудники СБУ вылетели официально в составе украинской делегации в Тегеран 8 января, но без определенных полномочий, поскольку оперативные работники Службы не имеет права проводить операции за рубежом, а следователи выполнять задачи без наличия уголовного производства и ходатайства о предоставлении правовой помощи.

4. Думающий Глава спецслужбы не имеет права оглашать данные о сотрудниках, а также публиковать в СМИ лица участников рабочего совещания, на котором определяется направленность оперативной работы - это секретная информация, тем более связанная с межгосударственными отношениями. Публичный акцент на том, что нами рассматривается версия в отношении иранского ракетного комплекса "Тор", осложняет действия нашей делегации, в первую очередь сотрудников СБУ в Иране. Так нельзя делать!

5. Все решения надо было принимать вовремя - 8 января, а не вечером 10-го. Да, глава СБУ не имеет права на отдых во время войны, значительную часть которой ведут его подчиненные… В экстренных случаях (таких, как чрезвычайное происшествие с нашим самолетом) Председатель СБУ должен немедленно приступать к руководству соответствующей операции, срочно заняв свое рабочее место, где бы он не находился. От его решений зависит эффективность и продуктивность действия десятков его подчиненных, которые отменили свои личные дела и ждали его лидерства.

6. Печально, что глава СБУ только имитирует работу, пытаясь показать свою сопричастность к хайповой теме уже после того, как ключевые решения обсуждены и приняты в его отсутствие. На нем и только на нем целый блок вопросов государственной безопасности. Глава СБУ не имеет права работать фрилансером.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»