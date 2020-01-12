закрыть
12 января 2020, воскресенье, 16:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

«Даже подстаканники пропали»

8
  • 12.01.2020, 15:39
  • 3,984
«Даже подстаканники пропали»

Почему скандальные поезда из России ходят в Крым полупустыми.

Несмотря на пафосное открытие Россией железнодорожного сообщения с оккупированным Крымом, поезда на полуостров ходят полупустыми. Причин тому достаточно.

Пассажиров отпугивают высокие цены, долгая дорога, а также низкий туристический сервис. Как работают крымские поезда сейчас и что о них думают местные жители – в материале «Обозревателя».

Перевозят воздух

Первый поезд из России на аннексированный полуостров отправился еще за неделю до новогодних праздников. Рассчитывали, что россияне захотят провести каникулы в Крыму. Однако надежды не оправдались.

На сайте заказа железнодорожных билетов на 30 января на поезд "Таврия" рейсом Москва – Симферополь 509 свободных мест. Цена билета в купе – 3679 рублей (1533 грн), люкс – 11533 руб (4805 грн).

Фото: biletix.ru

На поезд из Санкт-Петербурга в Симферополь на 29 января – 477 свободных мест. Цена билета на плацкарт 4090 руб. (1704 грн), купе – 4594 руб. (1914 грн).

Фото: biletix.ru

На ближайшие даты картина практически такая же. Например, на 19 января из Москвы в Симферополь 523 свободных места, а из Питера в Симферополь на этот же день – 307 свободных мест. Фактически поезда каждый день перевозят по мосту воздух.

Фото: biletix.ru
Фото: biletix.ru

Правда, многих туристов отпугивает как длительное путешествие на поезде, так и цена. Например, поездка из Питера в Симферополь затянется на 1 день и 17 часов, а полет на самолете – 3,5 часа. И стоимость перелета 19 января из Питера в Симферополь – от 3714 руб (1547 грн), а проезд поездом на ту же дату – 4090 руб (1704 грн) за плацкарт.

Фото: biletix.ru

"Я просто сравнила цены на путешествие на поезде и полет на самолете. И пришла в ужас. Это же как нужно не уважать туристов, чтобы считать их идиотами. Полтора суток трястись в душном поезде с внуком, со всеми прелестями туалетов, соседей, тесноты и пр. Только ради того, чтобы сфотографировать море с моста. И заплатить за такое удовольствие такие же деньги как за полет. Естественно, мы выбрали самолет", – говорит Евгения Краснова из Питера, которая ездила в январе погостить в Крым к сестре.

Правда, сторонники Крымского моста уверяют, что для них поездка длиной в 40 часов на поезде – сплошное удовольствие. В качестве аргументов они приводят пейзажи за окном поезда, чистые вагоны, и даже фирменные подстаканники. Однако кое-кто отмечает, что после первого рейса эти подстаканники уже исчезли.

"Подстаканники закончились, но это не беда, обещали, что их еще изготовят. Зато тут можно заказать еду, и не надо тащить с собой сумки с продуктами. Жалко только, что еду по поезду не развозят, нужно идти в вагон-ресторан", – делится впечатлением крымчанка Власта, которая ради удовольствия прокатилась на поезде по мосту.

Надеются на неприхотливых туристов

Сами крымчане надеются, что к ним летом наконец-то потянутся отдыхающие без автомобилей. "Может машин на улицах станет меньше. А то они едут по этому мосту на своих автомобилях, а ставить их тут, на наших улочках, негде. Из-за этого постоянные скандалы. У меня сын работает водителем на грузовике, он поздно возвращается на своем авто домой и даже подъехать к дому не может – вся узкая улочка заставлена. До мордобития уже доходило", – жалуется хозяйка апартаментов из Алушты.

Жители Ялты также очень жаловались на то, что летом они не могут даже к пляжу подойти – все заставлено автомобилями отдыхающих. "И дворы тоже в машинах. Ни мусоровозы, ни скорая, ни пожарная проехать не могут. И все из-за того, что они едут на машинах сюда", – сокрушается пенсионер из Ялты Семен Карасев.

Правда, ненавязчивый крымский сервис может отпугнуть состоятельных туристов, которые не захотят ни самолетом, ни поездом добираться до полуострова.

"Я еще думала поехать с детьми в Питер на несколько дней во время каникул, а потом махнуть на недельку в Крым, воздухом подышать. Хотела заказать хороший отель с бассейном в Ялте. Нашла на букинге, заказала, получила номер заказа. А потом решила проверить на всякий случай, опасаясь крымского сервиса.

И как в воду глядела. Дозвониться перед Новым годом в отель та еще задача. Удалось связаться часа через три. Выяснилось, что никакого моего заказа у них нет. "Какой букинг?" – удивилась девушка. Оказалось у них уже все забронировано. Так и сорвалась наша поездка", – рассказала жительница Подмосковья Анастасия Огаркова.

А хозяева апартаментов и бунгало в нынешнем сезоне уже собираются поднимать цены на жилье. Они считают, что спрос будет высоким.

"К сожалению, хозяева комнат, летних домиков не понимают, что деньги нужно вкладывать в комфорт. Кондиционер, санузел для каждой комнаты, бойлер для горячей воды – это уже элементарные требования отдыхающих. Для экономных туристов нужна плита и стол, чтобы они могли готовить. А крымчане все также продолжают экономить. Кровать, стул – это все, что они могут предложить. И сейчас еще собираются на 10-15% поднять цены.

Я прозванивал тех, с кем работаю. Некоторые обещали переоборудовать жилье, но ничего не делают. Считают, что с открытием железнодорожного сообщения к ним и так потянутся небогатые россияне, которые неприхотливы в быту. Поживем – увидим, конечно, но это неправильно", – считает риэлтор из Крыма Виктор.

"К сожалению, примеры хорошего и толкового сервиса на полуострове можно пересчитать на пальцах. Это касается даже дорогих гостиниц, я уже не говорю о небольших. Поэтому потенциальные туристы выбирают Кипр, Турцию. И железнодорожное сообщение вряд ли улучшит ситуацию. Крымчане считают, что если есть отдыхающие, то можно ничего не делать, только получать деньги", – возмущается риэлтор Элеонора.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы»
Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы» Валерия Костюгова
Империя на обочине
Империя на обочине Лилия Шевцова
Узурпатор понимает лишь силу
Узурпатор понимает лишь силу Максим Винярский
Затишье перед бурей
Затишье перед бурей Александр Гольц