закрыть
12 января 2020, воскресенье, 16:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Ученые связали употребление чая с долголетием

4
  • 12.01.2020, 15:54
  • 1,076
Ученые связали употребление чая с долголетием

Особенно полезен этот напиток оказался для мужчин.

Ученые из Китайской академии наук заявили о том, что употребление чая снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от всех причин. При этом, полезное воздействие на здоровье в большей степени наблюдается у тех, кто предпочитает зеленый чай, и тех, кто регулярно употребляет этот напиток, сообщает zn.ua.

В ходе исследования ученые изучили данные 100 902 человек из проекта China-PAR2, в анамнезе которых перед началом наблюдения не было случаев сердечного приступа, инсультов или рака. Добровольцев разделили на две группы: тех, кто регулярно пил чай (три и более раз в неделю), и тех, кто был не слишком привязан к этому напитку. Затем за людьми из каждой группы наблюдали в среднем по 7,3 года.

Привычное потребление чая оказалось связано с более крепким здоровьем во время наблюдения и большей продолжительностью жизни. Например, у 50-летних людей, любящих чай, ишемическая болезнь сердца и инсульт диагностируются в среднем на 1,41 года позже, чем у их сверстников, игнорирующих прелести чая, да и они живут на 1,26 года дольше.

У тех, кто часто пил чай, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта был на 20% ниже, смертельных сердечных заболеваний и инсульта со смертельным исходом – на 22% ниже, а риск смерти ото всех причин – на 15% ниже, чем у контрольной группы.

Дополнительно потенциальное влияние изменений в привычках чаепития было проанализировано в подгруппе из 14 081 участника, которых оценивали дважды. Среднее время между двумя обследованиями составило 8,2 года, а медиана наблюдения после второго обследования — 5,3 года.

У тех, у кого любовь к чаю осталась неизменной в обоих исследованиях, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний был на 39% ниже, риск развития смертельных заболеваний сердца и инсульта - на 56% ниже, а риск смерти ото всех причин на 29% ниже, чем у тех, кто привычно не пил чай или пил его очень редко. При этом, наибольший эффект наблюдался для мужчин, а для женщин разница была незначительной.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы»
Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы» Валерия Костюгова
Империя на обочине
Империя на обочине Лилия Шевцова
Узурпатор понимает лишь силу
Узурпатор понимает лишь силу Максим Винярский
Затишье перед бурей
Затишье перед бурей Александр Гольц