Ученые связали употребление чая с долголетием 4 12.01.2020, 15:54

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Особенно полезен этот напиток оказался для мужчин.

Ученые из Китайской академии наук заявили о том, что употребление чая снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от всех причин. При этом, полезное воздействие на здоровье в большей степени наблюдается у тех, кто предпочитает зеленый чай, и тех, кто регулярно употребляет этот напиток, сообщает zn.ua.

В ходе исследования ученые изучили данные 100 902 человек из проекта China-PAR2, в анамнезе которых перед началом наблюдения не было случаев сердечного приступа, инсультов или рака. Добровольцев разделили на две группы: тех, кто регулярно пил чай (три и более раз в неделю), и тех, кто был не слишком привязан к этому напитку. Затем за людьми из каждой группы наблюдали в среднем по 7,3 года.

Привычное потребление чая оказалось связано с более крепким здоровьем во время наблюдения и большей продолжительностью жизни. Например, у 50-летних людей, любящих чай, ишемическая болезнь сердца и инсульт диагностируются в среднем на 1,41 года позже, чем у их сверстников, игнорирующих прелести чая, да и они живут на 1,26 года дольше.

У тех, кто часто пил чай, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта был на 20% ниже, смертельных сердечных заболеваний и инсульта со смертельным исходом – на 22% ниже, а риск смерти ото всех причин – на 15% ниже, чем у контрольной группы.

Дополнительно потенциальное влияние изменений в привычках чаепития было проанализировано в подгруппе из 14 081 участника, которых оценивали дважды. Среднее время между двумя обследованиями составило 8,2 года, а медиана наблюдения после второго обследования — 5,3 года.

У тех, у кого любовь к чаю осталась неизменной в обоих исследованиях, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний был на 39% ниже, риск развития смертельных заболеваний сердца и инсульта - на 56% ниже, а риск смерти ото всех причин на 29% ниже, чем у тех, кто привычно не пил чай или пил его очень редко. При этом, наибольший эффект наблюдался для мужчин, а для женщин разница была незначительной.