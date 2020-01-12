Янукович захватил землю и построил особняк на знаменитом курорте в РФ 1 12.01.2020, 16:07

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Виктор Янукович

Местные жители негодуют.

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович, который год назад был заочно приговорен к 13 годам заключения, в пригороде Сочи (Российская Федерация) занимается строительством роскошного жилья на отжатом с помощью судов участке с озером в заповедной зоне, сообщает "Апостроф".

Как стало известно изданию, Виктор Янукович гектарами скупает землю в Сочи и оформляет земельные участки на свою сожительницу Любовь Полежай, которая в России вернула себе свою девичью фамилию Садыкова. Стать владельцем недвижимости на знаменитом курорте беглому президенту помогают российские суды.

У администрации Сочи чета Януковичей сначала отсудила 1 га в Хостинском районе города, после чего узаконила еще 2,2 га земли для сельскохозяйственного использования в поселке Прогресс (Большой Сочи), который расположен на горном склоне, в междуречье Мацесты и Агуры, недалеко от берега Черного моря. По данным риелторов, цена здешних участков под индивидуальную жилую застройку - 22-74 тысяч долларов США за 6-8 соток. Стоимость земли, которой завладел Янукович, можно оценить почти в три миллиона долларов.

Местные жители негодуют по поводу застройки, которую ведет на участках Янукович. "Там ровное место, озеро, природа и особо ценные земли. Там выращивали чай, фундук. Теперь заповедники отдают под застройку", – пожаловался зданию местный житель Игорь.

Первый особняк на захваченном земельном участке, который напоминает миниатюрное Межигорье, Янукович воздвиг на улице Есауленко. В прошлом году вокруг полуразрушенного здания НИИ культурологии (соседствует с особняком Януковича) был сооружен забор, и появилась охрана, потом пошел под снос один из корпусов исторического здания. Местные жители подозревают, что на эту территорию тоже положил глаз беглый украинский президент.