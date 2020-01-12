Иран сбил самолет МАУ над Тегераном: появилось видео пуска ракеты
- 12.01.2020, 16:24
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Уточняется, что геолокация совпадает с местом предполагаемого попадания ракеты в самолет.
В сети появилось видео, на котором виден вероятный запуск ракеты военными формированиями Ирана. Возможно, именно эта ракета попала в украинский пассажирский самолет, который пролетал в небе над окрестностями Тегерана.
Его обнародовал журналист-расследователь The New York Times Кристиан Триберт, пишет unian.net.
"На этой видеозаписи видно, что иранская система противовоздушной обороны к северо-востоку от Паранда запускает ракету", – отметил он.
NEW: This CCTV footage appears to show an Iranian air defense system, northeast of Parand, firing a missile. I've geolocated it right under the approx. location where we think the missile hit the jet. Date is correct (18 Dey 1398) but time is off (7:48), maybe due to settings. pic.twitter.com/cuoadeEG1y— Christiaan Triebert (@trbrtc) January 11, 2020
Журналист уточнил, что геолокация совпадает с местом вероятного попадания ракеты в самолет.
Bellingcat сейчас изучает новое видео Триберта.
"Есть новое видео, на котором, вероятно, виден запуск ракеты, и место съемки которого, как показал анализ, расположено неподалеку от места, где был сбит самолет. Кажется все более вероятным, что это была ракета земля-воздух "Тор", но отвергать другие варианты еще рано, потому что еще нет 100% доказательств", – рассказал основатель Bellingcat Элиот Хиггинс.
11 января президент Ирана Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки».
При этом Роухани пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.
По его словам, «в условиях угроз и запугивания иранской нации, которые поступали со стороны американского режима-агрессора после мученической смерти генерала Касема Сулеймани, вооруженные силы Ирана были приведены в стопроцентную боевую готовность для защиты от вероятных атак со стороны США. К сожалению, человеческий фактор и ложный пуск привели к большой катастрофе».
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана, проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших и выплат компенсаций.
Самолет рейса PS752 разбился в Иране 8 января, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.