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Иран сбил самолет МАУ над Тегераном: появилось видео пуска ракеты

  • 12.01.2020, 16:24
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Иран сбил самолет МАУ над Тегераном: появилось видео пуска ракеты
Фото: Reuters

Уточняется, что геолокация совпадает с местом предполагаемого попадания ракеты в самолет.

В сети появилось видео, на котором виден вероятный запуск ракеты военными формированиями Ирана. Возможно, именно эта ракета попала в украинский пассажирский самолет, который пролетал в небе над окрестностями Тегерана.

Его обнародовал журналист-расследователь The New York Times Кристиан Триберт, пишет unian.net.

"На этой видеозаписи видно, что иранская система противовоздушной обороны к северо-востоку от Паранда запускает ракету", – отметил он.

Журналист уточнил, что геолокация совпадает с местом вероятного попадания ракеты в самолет.

Bellingcat сейчас изучает новое видео Триберта.

"Есть новое видео, на котором, вероятно, виден запуск ракеты, и место съемки которого, как показал анализ, расположено неподалеку от места, где был сбит самолет. Кажется все более вероятным, что это была ракета земля-воздух "Тор", но отвергать другие варианты еще рано, потому что еще нет 100% доказательств", – рассказал основатель Bellingcat Элиот Хиггинс.

11 января президент Ирана Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки».

При этом Роухани пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.

По его словам, «в условиях угроз и запугивания иранской нации, которые поступали со стороны американского режима-агрессора после мученической смерти генерала Касема Сулеймани, вооруженные силы Ирана были приведены в стопроцентную боевую готовность для защиты от вероятных атак со стороны США. К сожалению, человеческий фактор и ложный пуск привели к большой катастрофе».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана, проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших и выплат компенсаций.

Самолет рейса PS752 разбился в Иране 8 января, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.


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