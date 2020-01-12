В Абхазии оппозиция 4-ый день удерживает здание администрации президента 12.01.2020, 16:42

Протестующие добиваются отставки Рауля Хаджимба.

Противники действующей власти в Абхазии четвертый день удерживают здание администрации президента в центе Сухума, захваченное в четверг, пишет newsru.com.

В воскресенье утром представители оппозиции находятся в здании администрации президента и никого не пускают внутрь. Оппозиционеры ожидают приезда своих лидеров, которые могут сделать ряд заявлений. По словам представителей оппозиции, в здании находятся более 400 человек. Еще около 20 оппозиционеров остаются у здания парламента.

Сторонники оппозиции считают, что захваченное здание администрации не стоит оставлять до тех пор, пока Рауль Хаджимба не подаст в отставку. В ночь на воскресенье дежурили там посменно.

Накануне парламент Абхазии не смог собраться в субботу на внеочередную сессию в связи с ситуацией в стране из-за отсутствия кворума и повестки заседания.

Позже стало известно, что ЦИК Абхазии обсудит на заседании в воскресенье назначение даты новых выборов президента после того, как итоги предыдущего голосования были отменены Верховным судом страны. Об этом сообщил глава комиссии Тамаз Гогия.

Cогласно требованиям оппозиции, выборы должны быть назначены немедленно, а президент должен уйти в отставку. Также звучали предложения передать полноту власти парламенту.

Напомним, в Сухуме 9 января протестующие, требуя отставки избранного президента Рауля Хаджимбы, ворвались в здание администрации президента. Хаджимба собрал экстренное заседание Совбеза, после которого не исключил введения чрезвычайного положения в стране. Парламент республики на внеочередной сессии принял обращение к президенту с призывом уйти в отставку.

В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы. Судебная коллегия удовлетворила кассационную жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, признавшего законными итоги второго тура выборов президента.

Планируется, что ЦИК рассмотрит вопрос о дате выборов 13 января. Оппозиция настаивает на том, чтобы Хаджимба ушел в отставку, тот же намерен обжаловать решение суда и баллотироваться на новых выборах, если они все-таки будут назначены. Кроме того, ЦИК и глава государства утверждают, что по действующему законодательству Хаджимба должен продолжить руководить страной до повторного голосования.