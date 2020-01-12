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Путинская работенка

  • Александр Немец
  • 12.01.2020, 17:11
  • 1,577
Путинская работенка

Какая доля ответственности путинского режима за запуск ракет?

Хотел я написать статью о ТОРах – Территориях Опережающего Развития, с помощью которых Китай быстро продвигается внутрь приграничных регионов Дальнего Востока РФ (пока еще РФ, но уже ненадолго) и Восточной Сибири.

А вот теперь приходится писать о других ТОРах, а именно, о зенитных ракетах российского производства, одной из которых был сбит самолет украинской авиакомпании МАУ. Ситуация, безусловно, не шуточная, но иногда полезно и пошутить, даже в трагической ситуации.

А теперь максимально серьезно: какова роль путинского режима в происшедшей трагедии? Наиболее проницательные авторы, в первую очередь, Вадим Зайдман уже написали, что с высокой степенью вероятности Путин стоит за ракетным ударом по украинскому лайнеру. А я согласен, что вероятность "путинской работенки" в данном случае очень велика. Постараюсь это доказать.

Дело в том, что я кое-что знаю о предыстории вопроса. Военные и военно-технические связи Москвы и Тегерана резко выросли и углубились после марта 2003, когда американские войска свергли режим Саддама Хусейна. Иран почувствовал себя после этого предельно уязвимым (американцы теперь не только на юге – в Персидском и Оманском заливах, но и на западе, у самой границы!) и сосредоточил силы на организации в Ираке партизанской войны против США и их союзников.

У Ирана в Ираке были и сейчас остаются многочисленные союзники, а именно, местные шииты. Вот только чем воевать с американцами, каким оружием? В 2003 году у Ирана не было серьезного оружия для партизанской войны. И Иран обратился к Москве за помощью. И помощь эту Иран получил – в виде многих тысяч российских военных специалистов (офицеров) и военно-технических специалистов.

Согласно информации многочисленных иранских оппозиционных сайтов, в 2006 году, через три года после начала расширенного российско-иранского военно-технического сотрудничества, количество российских военных и военно-технических специалистов из РФ в Иране достигло 36 тысяч.

Именно эти российские специалисты организовали массовое производство компактных зенитных ракет, всякого рода мин и прочей диверсионной мелочи. В результате военная кампания США и союзников в Ираке растянулась на годы и годы. Америке это стоило больше 4000 жизней ее граждан – во много раз больше чем во время войны в марте-апреле 2003 года. А в деньгах? Америке пришлось истратить на войну с иракскими партизанами сотни и сотни миллиардов долларов.

В свое время, в 2007-2009 годах я пытался "достучаться" до широкой американкой публики с этими сведениями. Не сумел. И Администрация Буша-младшего, и Администрация "раннего Обамы" была настроена очень дружелюбно к Путину... Со всеми вытекающими последствиями.

Одновременно я, базируясь на открытые источники, исследовал тему "космические технологии Ирана". Оказалось, что вся эта иранская программа целиком базировалась на российских (советских) технологиях. В результате интенсивной российской помощи в 2004-2005 годах, Иран в 2006-2007 годах сумел вывести на околоземную орбиту, по крайней мере, три спутника. Вот эту информацию я сумел опубликовать в 2008 году в одном маленьком американском военном журнале.

В районе 2010 года Иран провел испытания баллистических ракет "Шахиб" с дальностью полета 2500-3000 км. Я даже не пытался исследовать, какова здесь была доля российских технологий. Вероятно, такая же, как в иранских ракетоносителях и спутниках.

Наконец, переходим к важнейшему вопросу: какая доля ответственности путинского режима за запуск двух зенитных ракет "ТОР" российского производства, из которых одна попала в гражданский лайнер, а другая промахнулась? Были ли среди иранских зенитчиков российские специалисты?

Во-первых, за последние несколько лет военное и военно-техническое сотрудничество РФ и Ирана отнюдь не сократилось, а, напротив, поднялось на более высокий уровень. Совместный бандитизм в Сирии очень этому способствовал.

Во-вторых, среди персонала, обслуживающего военные системы из России, обязательно присутствуют российские офицеры. И ТОРы, установленные на окраине Тегерана, очевидно, не были исключением.

И, в-третьих, кому это было выгодно? Кто выиграл от гибели украинского лайнера, сбитого "иранским" ТОРом? Конечно, Москва. Напакостили Украине и одновременно подняли градус – и без того высокий – конфликта вокруг Ирана.

Чего в Москве не учли, так это что иранские лидеры уже через три дня во всем сознаются. И как было не сознаться? Мать одной из стюардесс погибшего лайнера в самый момент катастрофы получила, в Новой Каховке, СМСку от дочери "Мама, в нас стреляют!" Ситуация быстро прояснилась, к конфузу Москвы и Тегерана. Не удалось направить "мировой гнев" на Америку!

Вероятно, я еще вернусь к этой важной теме, когда поднакопится доказательств.

Александр Немец, kasparov.ru


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