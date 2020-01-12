Жители Грушевки вышли на необычную акцию против решения властей 2 12.01.2020, 17:22

Фото: onliner.by

Минчане решили, что не уступят без боя.

В Минске начало проспекта Дзержинского за последний десяток лет изменилось до неузнаваемости: уютная усадебная Грушевка уступила место многоэтажкам-стенам, пишет «Онлайнер». Единственным оплотом, напоминающим о былых «зеленых» временах, оставался небольшой Грушевский сквер, зажатый в кольце бетонных джунглей. Новоселы нарадоваться не могли этому пусть и небольшому, но настоящему оазису. Однако в 2017-м стало известно, что квартал ждут перемены: застройщику «Датч Стар» дали разрешение «прилепить» к «Гранд Хаусу» еще четыре подъезда. Часть новой застройки попадала на место, где раньше размещались бараки, и на зеленую зону, примыкающую к скверу, которую застройщик обещал облагородить.

— Самое неприятное в этой истории то, что нам продавали один проект, а получим нечто иное, — говорил дольщик «Гранд Хауса» Андрей. — Застройщик рекламирует дом, делая акценты на тихом зеленом районе, окнах с видом на сквер. Это были важные факторы для будущих жильцов, ведь мы покупаем не просто квадратные метры, а среду обитания. По факту же получим переуплотненный квартал, окна в стену и свалку машин во дворе.

Фото: onliner.by

Что ж, это далеко не первый проект, который кардинально меняется со всецелого одобрения города. Да и причину возведения новых секций (две 25-этажные и две 11-этажные) застройщик объяснил: компенсация за строительство детского сада. Но местные жители решили, что так просто не сдадутся и не уступят сквер без боя. Сегодня они провели акцию в защиту единственной зеленой территории в их окруженном со всех сторон дорогами квартале.

Несколько десятков семей вышли днем в сквер и обвязали деревья шарфами, призывая бережно относиться к природе и насаждениям города, который и так остался практически лысым.

Фото: onliner.by

— Новые границы сквера, позволяющие застройщику возвести дополнительные секции, были закреплены в схеме озелененных территорий общего пользования в 2018 году (площадь сквера изменилась с 2,16 до 1,72 га). И это несмотря на наши многочисленные обращения с требованием вернуть скверу его первоначальные границы. Мы также обращались в прокуратуру по поводу нарушения закона «О растительном мире», однако в ответе без какой-либо аргументации было сообщено, что никаких нарушений нет, — рассказывают местные жители. — Самое любопытное, что два независимых друг от друга органа власти (комитет архитектуры и комитет природных ресурсов) подтверждают в ответах на наши обращения тот факт, что уменьшение площади сквера было вызвано необходимостью вместить строящийся дом.

Несмотря на то, что о переменах было известно еще с 2017-го, вплоть до недавнего времени в квартале ничего не происходило: «Датч Стар» занимался возведением основных секций дома. Но недавно на площадке началось «шевеление» — территорию стали огораживать, и новые жители Грушевки всполошились: будут пилить.

Фото: onliner.by

— Все это время мы не сидели сложа руки: писали обращения, следили за тем, как меняется ситуация, и ждали начала общественного обсуждения. Однако проект якобы все корректировали, а потому обсудить его с людьми никак не выходило. И вот в конце декабря 2019 года мы заметили, что на кадастровой карте появился новый участок для застройки, немалая часть которого накладывается на реальные (первоначальные) границы сквера. В начале января я отправил в администрацию Московского района запрос по этому поводу и с ответом планирую подавать жалобу в суд. Ответ пока не получен, — объясняет, чем вызван гнев жильцов, Виталий.

Сопоставив данные карты с фото сквера, жильцы примерно просчитали, сколько может быть отнято от зеленой территории.

Один из активистов, вставший на защиту сквера, уверен, что в районе, где и без того не хватает зелени, все еще можно исправить:

Фото: onliner.by

— Лично мое видение идеального развития событий: возвращение скверу прежней площади, привлечение к административной или уголовной ответственности должностных лиц, допустивших нарушение законодательства, отмена стройки дополнительных четырех секций по Дзержинского, 19 и предоставление ООО «Датч Стар» иного участка для постройки дома в границах жилого района пр. Дзержинского — пр. Жукова — ул. Железнодорожной, раз уж органы власти пообещали кусок земли застройщику.

Хочу отметить, что я лично и те люди, кто меня и мой проект «Грушвилль» поддерживают, никоим образом не против кого-либо из застройщиков. Наша позиция простая: стройка должна вестись согласно действующему законодательству в области архитектурной, строительной деятельности, охраны окружающей среды, — объясняет мужчина.

Фото: onliner.by

Еще один житель квартала высказался о наболевшем «зеленом» вопросе:

Фото: onliner.by

— Я поддерживаю идею сохранения сквера, но в то же время не могу не отметить, что некоторые тополя очень старые и при сильном ветре с них отламываются большие суки. Даже прошлой осенью, когда были порывы, тут падали ветки. Считаю, что «Зеленстрою» надо заняться этим вопросом — есть реально аварийные деревья. Хорошо, если сук упадет на машину, а если на ребенка, да даже на взрослого. Так что если застройщик вырубит старые трухлявые тополя (в пределах разумного) и в нашем же квартале сделает компенсационные посадки, будет даже неплохо, — заключает мужчина.