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В Иране возобновились протесты из-за катастрофы самолета МАУ

  • 12.01.2020, 17:26
В Иране возобновились протесты из-за катастрофы самолета МАУ

Митингующие в Иране требуют отставки властей, после признания их вины за сбитый «Боинг».

12 января в Иране возобновились протесты, связанные с катастрофой самолета "Международных авиалиний Украины", сообщает Reuters (перевод — gordonua.com).

Митингующие требуют отставки властей, после того как иранские военные признали, что случайно сбили украинский самолет.

На видео, размещенном в Twitter пользователем Mohammad Mozafari, митингующие скандируют: "Они лгут, что наш враг – Америка, но наш враг прямо здесь".

Reuters отмечает, что демонстранты вышли на улицы не только в Тегеране, но и в других иранских городах.

На улицах Тегерана дежурят усиленные отряды силовиков. 11 января митингующих разогнали с помощью слезоточивого газа.

Утром 8 января пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был по ошибке сбит иранскими военными. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект". Ответственность за крушение самолета взял на себя КСИР.

В Тегеране на акцию протеста 11 января вышли родственники и друзья иранцев, погибших в авиакатастрофе. Митинг разогнали иранские силовики. Акции также прошли в других городах, в том числе в Кермане, Ширазе, Баболе и Хамадане.


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