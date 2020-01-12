В Витебске ночью из окна общежития выпал и разбился насмерть студент-медик 12.01.2020, 17:37

Рассматриваются различные версии ЧП.

Погиб студент Витебского государственного медицинского университета. Рассматриваются различные версии произошедшего, передает «Белсат».

Как сообщает телеграм-канал «отчислено», трагедия произошла в 5-м общежитии ВГМУ. Студент второго курса выпал из окна около 4 часов утра.

По словам студентов, это могло быть самоубийство из-за девушки.

Другие очевидцы заявляют, что произошел несчастный случай, когда студенты выпивали.