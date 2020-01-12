Видеофакт: Вода течет вверх по утесу Бейнисворд 2 12.01.2020, 17:56

4,301

Необычное природное явление подняло поток воды наверх 470-метровой скалы.

Пользователей сети удивило видео, на котором показано, как вода течет вверх по скале. Ролик появился на официальном YouTube-канале издания SWNS, пишет korrespondent.net.

Сообщается, что необычное явление снял 41-летний Сэми Якобсен на острове Сувурой на Фарерских островах. В ролике видно, как вихрь, похожий на смерч, поднимает воду с моря на 470-метровый утес Бейнисворд.

Специалисты объяснили, что подобное природное явление возникает, когда ветер захватывает брызги у морской поверхности и вращает их по краю утеса.